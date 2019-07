Synne Valtri avalikustas oma kümme kõige lemmikumat eestikeelset laulu

5. Estonian Voices «Kättemaks»

«See on Eeva Talsi ja Curly Strings'i poolt tehtud geniaalne teos. Kuid Kadri Voorand on sinna lisanud oma häälega sellise nüansi, millest lihtsalt ei saa mööda kuulata. See lugu täiesti lummab, hüpnotiseerib ja mina ei tea, mis võlujõud sellel lool on. Ma võin seda lugu kuulata tunde ja tunde...kusjuures järjest ilma pausita. Ka sõnumi mõttes, see on jällegi nii sügavamõtteline. Kuid Estonian Voices'i esitamise puhul ma tegelikult sõnu ei jäägi nii väga kuulama, mind lummab nende omavaheline koostöö ja dünaamika, see paelub mind väga,» rääkis Valtri.

6. Smilers «Nii sind ootan»

«Smilersiga olen ma lavalaudadel väga vähe kokku sattunud, kuid ma olen käinud neid ise kaks korda live's kuulamas. Smilers on minu jaoks ansambel, kes mind CD plaadil pole väga palju köitnud, kuid live's olin ma täiesti lummatud nende esinemisest. Nad oskavad töötada publikuga, seda isegi väga hästi. Konkreetne väljavalitud näide on lihtsalt nii ilus laul. Eks me kõik ootame ju kedagi, kas siis koju või enda juurde. See lugu räägib minu jaoks armastusest, mis on tõeline ja tingimusteta,» kirjeldas laulja.

7. Zetod «Kuldnõ noorik»

«Ma olen seotud ansambel Zetod bassimängija Jaanus Viskariga, sest ta on täna ühtlasi ka minu bändi liige. Jaanus kinkis kunagi meie perele Zetode plaadi. Ma olin ansamblist kuulnud, kuid ma ei kuulnud nende sihtgruppi. Olles käinud nende avalikul esinemisel, siis kogesin sama nagu Smilersi puhul. See, mis nad teevad, on täiesti müstiline. Mul on hea meel, et Eestis on kollektiiv, kes läheneb juurtele just nii nagu nemad seda teevad. Täiesti enda moodi ja see ongi kõige toredam. Olla eriline ei tähenda kunagi mitte midagi halba, vaid otse vastupidi, see on unikaalne ja tehku edasi. Ma pean tunnistama, et kõikidest sõnadest ma aru ei saa, kuid sellegipoolest paneb väljavalitud lugu tundma mingisugust tohutut kurbust. See räägib unistamisest, suhtest, mis on tõeline. See lugu taaskord lummab ja hüpnotiseerib mind selle kõige sügavamas tähenduses. See on fantastiliselt hea laul,» lisas ta.

8. Marko Matvere ja Liisi Koikson «Tuulevaiksel ööl»

«See lugu jõudis minu ellu aastaid tagasi kui toimus Roosta puhkekülas surfilaager. Käisin seal mingi periood paar aastat järjest, nüüd viimasel ajal kahjuks küll mitte. Meil oli traditsiooniks peale seda pikka päeva istuda kambakesi koos telgis. Noormehed mängisid seal kitarri ja «Tuulevaiksel ööl» oli üks üks lugudest, mida me seal koos laulsime korduvalt. Laulsime nii kuni hommikuni välja. See meeleolu on mulle meelde jäänud, võin öelda, et see on üks toredamaid suveveetmise võimalusi minu jaoks olnud. Sel suvel ootab mind üle kuue aasta väga palju puhkust, mille üle olen ma äärmiselt tänulik,» rääkis Valtri.

9. Silvi Vrait ja Üllar Jörberg «Reisin»

«Selle looga on mul aastaid kaasas käinud üks rituaal. Alati, kui ma olen oma sõprade või perega reisile läinud, ma räägin juba ka kümne aasta tagustest aegadest, siis kodust startides paneme selle loo mängima. Kontrollime, kas pass on kaasas ja siis lugu hakkab kõlama. Meie jaoks on see olnud mingis mõttes stardipauk - nüüd võib minna ja lennata! Seetõttu ongi see lugu minu jaoks oluline olnud,» lisas laulja.

10. Karavan «Pärlipüüdja»

«Ühepoolt meeldib mulle suvi ja päike, mistõttu valisin tabelisse selle loo. Kuid teiselt poolt ma pean jõudma selle lahtiseletuse juures taaskord jõudma oma pere ja sõbrannade juurde. See on alati see lugu, mida kuulame rannas olles. Me paneme mobiiltelefonist selle loo mängima ja ise oleme kusagil India ookeanis näiteks. Joome kokteile ja kookosemahla ning see lugu võrdub minu jaoks mõttega: puhka nüüd, praegu on see aeg. Eestis on minu lemmikrannaks Keila joa kandis olev Meremõisa rand, seal on alati hea olla,» rääkis Synne Valtri.

Kuula intervjuud ja lauluvalikut SIIT: