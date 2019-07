Laulu- ja tantsupeo supist ehk kuidas kolmkümmend tonni piduliste lõunasööki Tallinnassse jõudis

«Meie poolt on kõik valmis! Tegelikult algas köögiviljade ja liha varumine pihta juba eelmise aasta sügisel. Panime siis toona paika kogused, supi liigid ning tegime talunikega toorainete suhtes kokkulepped. Tänavu maikuu esimestel päevadel keetsime supipõhja Põltsamaal valmis,» rääkis Viilol ja lisas, et kokku keedeti kolmkümmend tonni suppi.

«Suppi sai kokku kahe suure reka jagu ja see jõudis Tallinnasse juba eelmise nädala lõpus,» rääkis mees logistika plaanidest.

Viilol tõi välja, et kokku keedeti viis erimaitselist suppi. «Traditsiooniliselt on piduliste lemmikud ikkagi seljanka ja hernesupp suitsulihaga. Panime juurde ka ühe uue suppi, milleks on tänavu aasta värskekapsasupp sealihaga. Need, kes liha ei tarbi, saavad nautida kahte vegansuppi, milleks on läätsesupp köögiviljadega ja lihavaba rassolnik,» lisas ta.

«Mõne jaoks tundub läätse valik veidi võõras, kuid tegelikult on läätsesid söödud ju aastasadu meil. Lisaks on läätsed looduslik taimne valguallikas, samamoodi on nendes ka kõrge kiudainesisaldus. See toidab hästi kõhtu ja hoiab seda ka pikalt täis,» rääkis Viilol.

Mees lisas, et toiduvalik planeeritakse koostöös laulu- ja tantsupeo sihtasutuse inimestega. «See menüü on mõneti omal ajal paika loksunud: hernesupp ja seljanka peavad alati valikus olema. Kui me oleme peoliste käest küsinud nende lemmikmaitsete kohta, siis ligi pooled on vastanud, et kõige parem supp on seljanka. Ligi kolmkümmend protsenti on öelnud, et kõige meeldivamaks supiks on hernesupp. Ülejäänud kakskümmend protsenti vastanutest on jagunenud teiste supieelistuste vahel,» avalikustas Viilol.

Ta lisas, et toidu kaloraaž ja toitainete sisaldus peab olema suppide puhul alati paigas. On oluline, et toiduportsjonites oleks piisavalt valku ja süsivesikuid. «Kõik sisaldused sai põhjalikult läbi kaalutletud ja lisaks tegime supid ka säilitus- ja lisaainete vabalt. Meie tehas töötas tervelt kaks nädalat ainult laulu-ja tantsupeo supi kallal selleks, et ligi nelikümmend kuus tuhat inimest peol kenasti söönuks saaks,» lisas Viilol.

«Kõige raskema töö teevad ära naiskodukaitsjad, kes peavad supi kohapeal valmis keetma ja laiali jagama. Nad on selles vallas suure kogemusega, sest on saanud erinevate sõjaväeõppuste käigus palju harjutada,» rääkis Viilol ja lisas, et kokku jagatakse sada kaheksakümmend tuhat portsjonit suppi.

Tambet Ind, Tiiu Sommer ja Marek Viilol raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Kuula intervjuud SIIT: