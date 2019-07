Raadio Elmar automängu möödunud aasta võitja: on olnud väga tore ja rõõmus aasta!

«Tunne Eestit ja leia Elmar» on seikluslik otsingumäng, mis toimub tänavu suvel ajavahemikul 08. juulist - 3. augustini. Mängu ideeks on üles otsida raadio Elmar kleebistega auto, vastata Eestit puudutavatele küsimustele ja võita uhke neljarattaline sõiduauto Suzuki Vitara päriseks endale.

Mullu võitis analoogse seiklusmängu Tartust pärit Kaupo Kerge. Mees kuulutati võitjaks kaheteistkümne finalisti seast möödunud aasta 1. septembril. Finaal oli põnev ja pingeline - Topauto Tallinna esinduses sai iga finalist loosi korras ühe Suzuki võtme. See, kelle võti auhinnaauto uksed avas ning auto käivitas, saigi auto endale. Ükshaaval hakati õnne proovima ning seitsmendana katset teinud Kaupo Kerge võti avas auto uksed. Kerge ristis võiduauto Suzuki Vitara hellitavalt «Elmariks».

Kerge sõnas, et võidumäng oli talle osalemise mõttes võrdlemisi lihtne ülesanne. «See oli täiesti pime juhuste jada, mis viis kuidagi mängeldes sellise õnneni,» rääkis ta ja lisas, et võtab mängu kokku lausega «pime kana leiab ikka tera».

«Kohati oli isegi kurb, sest teised finalistid olid kordades rohkem vaeva näinud raadio Elmar auto leidmisega. Meil oli aga rõõmu palju. Kuulsime ühest vanapaarist, kes olid samuti seda mängu jälginud ja avaldasid soovi, et tahavad ise autot oma silmaga näha, et kas on ikka päris. Elmari nimeline auto läkski neile külla, elevust jätkuks pikaks ajaks,» rääkis Kerge.

«Olen selle autoga teinud ka palju töösõite, sest minu igapäevane töö on autoabi osutamine. Tore on näha inimeste reaktsioone, kui Elmari märkidega auto neid aitab. Tihti olen öelnud abivajajale telefonis, et kui Elmarit näed, siis lehvita. Sellele järgneb tavaliselt väike mõttepaus, kuid kui ma kohale jõuan, saavad nad juba aru,» lisas Kerge.

Mees rääkis, et on suur tehnikaspordi huviline. Hiljuti viis juhuste kokkulangemine teda raadio Elmar nimelise autoga rallikrossile, kus ta sai ralliautole puksiirabi osutada. Sellest on alles ka meeleolukas pildimeenutus.

FOTO: Kaupo Kerge erakogu

Kerge tunnistas, et ootab juba põnevusega ka tänavuse aasta autootsimise mängu. «Oleme juba kursis selle aasta mängu tingimustega ja ootame põnevusega, kes sel korral Elmari venna endale saab. Samas võib ka juhtuda nii, et Elmar ise otsib Elmarit,» muigas mees.