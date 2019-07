«See laul tõstab mind õhku, nii et mul tuleb kananahk ihule» ehk pilk Reimo Sagori muusikamaailma

4. Rainer Ild «I'm ok»

«Rainer Ild üllatas mind paar aastat tagasi täiesti juhuslikult, kui sattusin selle koosseisu live'le Kuressaares. Nende esinemine rabas mind, see oli nii puhas ja nad nautisid seda, mida nad tegid. Sealtmaalt alates olen kuulanud kõiki nende lugusid ja mul on ka nende album olemas. Kahekesi laval luua selline täisbändi koosseis, need heliefektid, mis kaasas käivad - see on maailmatasemel show. Nende videotes on alati teatav irooniline huumor. Väga vinge, et Eestis sellist asja tehakse,» rääkis mees.

Raadio Elmar saatejuht Tambet Ind ja näitleja Reimo Sagor FOTO: Raadio Elmar

5. Jääboiler «Kaks tüdrukut»

«See oli minu kitarriõpingute alustamise üks esimesi lugusid, mis ma selgeks õppisin. See on minu arvates üks ilusamaid eestikeelseid laule üldse! Need sõnad on väga puhtad, selged ja ilusad. See viis on minule kandev, ilus ja puhas. Oma viisi poolest oli seda lugu mõnus kitarril õppida. Kuid kui sa küsid, kas see oli lihtne - siin sõltub, mis on lihtne, sest ka lihtsat asja saab mängida viimistletud kõrgtasemel, mis nõuab kümneid aastaid harjutamist,» rääkis Sagor.

6. Fix «Tsirkus»

«See on selline lugu, et ükskõik mis peol või mis hetkel see käima pannakse, rahvas läheb alati selle loo peale hulluks. See tõmbab alati käima ja me olemegi oma listiga seal maal, et nüüd on aeg rahvas käima tõmmata. Nii palju nagu toona poliitilises mõttes ridade vahele kirjutati, enam tänapäeval ette ei tule. Ma küll ei mäleta seda aega väga palju, kuid teksti seest tähenduse otsimine on mulle alati väga põnev olnud. See on ju ka üks põhjus, mis teater sai Eestis niivõrd populaarseks. Teater omandas samamoodi ridade vahele kirjutamise suure rolli. Inimesed käisid teatris, sest sealt leiti palju vihjeid. Ajastu mõttes on mul väga hea meel, et ma saan elada täna vabas Eestis,» sõnas Sagor.

7. Ivo Linna ja In Spe «Sind surmani»

«Põhjus on väga lihtne. See on minu meelest isamaalisest tsüklist kõige võimsama väega laul, ta tõstab mind kuidagi õhku ja mul tuleb kananahk ihule. Ma tunnen, kuidas südamest tuleb laine välja, kui ma seda lugu kuulan. Ma nimetakski seda siis väe lauluks. Olen seda lugu kuulanud elavas esituses erinevatel laulupidudel, see tekitab ka publiku sees olles väga võimsa tunde,» rääkis mees.

8. Madison Mars «Back To You»