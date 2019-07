Hedvig Hanson oma loometööst: just see on ka üks põhjuseid, miks ma ei ela täna suurlinnas

«Olemise viis» on helilooja Margus Kappeli poolt kirjutatud laul ning originaalis esitas seda aastaid tagasi lauljatar Kare Kauks. Vaatamata kaunile viisile ja Doris Kareva poolt loodud sügavatele sõnadele ei saanud see pala omal ajal piisavalt kõlapinda. Seetõttu otsusas Hedvig Hanson loole uue hingamise anda ja nimetada selle järgi ka tänavune mõisates aset leidev kontserttuur.

«Kui sul on olemas oma isiklik tundmus ja veendumus, et see lugu kõnetab hingi, siis see õnnestub,» rääkis Hanson vana loo taaselustamise kohta ja lisas, et eks esitus nõuab ka üksjagu vilumust.

Hanson rääkis hommikuprogrammis, et korraldab 9.-19. juulini taaskordse suvise kontserttuuri, mis sedapuhku leiab aset erinevates Eestimaa mõisates. «Juba ainuüksi tuurile minek on põnev! Kuid muidugi on ka iga esinemise päev omaette pidupäev. Pakkuda muusikat ja saada publikult vastu on üks asi. Teine teema on organisatoorne pool. Tuleb täita taolusi ja teha kokkuleppeid inimestega, ma ei tahaks seda üldse teha, kuid väikeses Eestis tuleb kõike teha,» rääkis Hanson konterttuuri korraldamisest.

Hanson lisas, et hindab oma loomeprotsessi juures kõrgelt just vanakooli stiili, kus talle meeldib asju teha hingega ja süvenenult. «See on mulle oluline ja see on ka üks põhjuseid, miks ma ei ela täna just suurlinnas. Tahan palju looduses olla ja mõtiskleda. Tööd on küll vähem, kuid see pole mulle ka eesmärk omaette. Kõikidel inimestel on elus valikud, mis on kõige tähtsam. Minu jaoks on tähtsaim asju süvendatult ja süvenemisega teha, ma ise olen rahul sellega. Kiirus mulle ei sobi,» tunnistas laulja.

Tiiu Sommer, Hedvig Hanson ja Tambet Ind raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Eesolev kontsertreis viib Hansoni erinevatesse mõisatesse ja tuur viib ühes paigas isegi lossisaali. «Need paigad on mulle tuttavad ja seal alati oodatakse mind tagasi. Kõik ju taandub inimestele ja inimsuhetele. Asi ei olegi niivõrd kohtades, vaid pigem nende kohtadega seonduvates mälestustes. Kusjuures üks täiesti uus mõis on ka seekord nimistus, selle nimi on Hatu mõis ja see on täna joogamõisa all tegutsev. Taaskord väga soojad inimesed on mind seal ees ootamas,» lisas Hanson.

Laulja lisas, et esinemiste juures on olulise tähtsusega kohapeal olevate inimestega suhtlemine ja nendega kontakti saamine ning hoidmine. «Inimeseks olemine on suurim osa olemise viisist,» mõtiskles Hanson ja osutas, et kannab seda mõtet edasi ka oma töö ehk artistiks olemise juurde.