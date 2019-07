Elmari muusikauudised

«Mina arvan, et peaksime alati välja ütlema häid asju. Kui meile midagi meeldib, siis ei tohiks ennast tagasi hoida. See on valehäbi. Me oleme koos esinenud nüüd juba kolm aastat. Kalle muusika on niivõrd puhas, lihtne ja mulle sobiv, teiseks on ta väga maitsekas saatja, kolmandaks on alati täpselt kohal ja tal on väga hea kodune kasvatus,» kommenteerib Hedvig lavapartnerit.