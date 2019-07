Inga Lunge: stress ja depressioon on puhtalt linnainimese haigused

«Selle saatega kaasneva niitmise eksperimendi üle oli Toomas väga õnnelik, ta pakkus isegi välja, et äkki ei pea üldse niitma. Nagu palutud, jätsime siis vajamineva võrdlusmomendi, kus üks osa heinast sai niidetud ja teisel osal lasime vabalt kasvada. Niitmata ala vaadates tundub mulle, et siin on visuaalselt palju ilusam! Siin õitsevad karikakrad ning ristikud, rääkimata taimedest, mille nime ma ei tea. Mulle tundub tegelikult päris hea mõte, et tulevikus jätta serva alad niitmata,» arvas Inga Lunge.

Inga Lunge ja Mari-Liis Männik saate "Maa (e)est!" salvestusel FOTO: Raadio Elmar

Loodusgiid Karin Pai kommenteeris saate jooksul samuti vaadeldavat niitmata ala. «Kui sa oled looduse sõber, siis sa lähtud loodusest. Paljudel kaasnevad niitmata aladega puukide hirmud. Võin kinnitada, et puuke võib saada ka niidetud aladelt. Eelkõige tuleb lähtuda asjaolust, et sul peab enda kodus mõnus olema. Minu soovitus on, et võiks niita neid alasid, kus sa konkreetselt liigud, näiteks teha heina sisse käigurajad,» soovitas loodusgiid.

«Niitmata heina sisse astudes märkad nii palju ilu - kimalased ja mesilased sumisevad, tirtsud hüppavad, liblikad lendavad, õhus on magusa õietolmu lõhn. See on kaunis vaatepilt ja me võiksime seda hoida. Lisaks sellele pakub niitmata murukooslus nii varjupaika kui ka toiduplatsi,» rääkis loodusgiid Pai.

«Inimese ilumeel on paljuski kinni arvamustes. Paljud leiavad, et ilus on siis, kui kõik on korras,» vihjas loodusgiid aednike tegemistele. «Inimesele on loomupärane korraarmastus ja võibolla on see ka põhjus, miks nii paljud muruplatsid on justkui joone järgi lõigatud, samuti ka hein. Kuid maailmas hakatakse järjest rohkem ka linnahaljastuses kasutama just niidutaimi. Enam ei ole nii, et jäetakse muru nii madalaks, et seal enam midagi ei õitse. Näiteks ka Tartus ERM'i ümbruses arendatakse juba niidu väikeseid koosluseid. Sellist lähenemist püütakse järjest rohkem maailma linnades rakendada,» rääkis Pai keskkonnasõbralikest uutest trendidest.

Tartu Ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm kommenteeris samuti samuti käsitletud teemat. «Elurikkus Eesti loodusest päris kadumas pole, kuid elurikkuse käekäik pole ka kõige paremas järgus. Me peame sellel hoolega silma peal hoidma. Meil on elupaikasid ja liigirühmasid, mis on kiires langustrendis olnud juba viimased aastakümned. Just Eesti niidud on üks sellised elupaikasid, mis on viimase saja aasta jooksul kaotanud suure osa oma pindalast. Kui veel sajand tagasi katsid niidukooslused Eesti pindalast tervelt kolmandiku, siis täna on neid järel vaid sajatuhande hektari jagu, mida on väge vähe. Seal pesitsevad iseloomulikud liigid on pidanud samuti koomale tõmbama,» rääkis Helm.

Helm soovitas, et peaksime kõik rohkem mõtlema sellele, kuidas meist igaüks saab kaasa aidata Eesti niidukoosluste liikide paremale käekäigule. «Muru niitmisega saab kahtlemata natuke tagasi hoida, kasvõi niita natuke harvemini, näiteks paari nädala tagant - just eesmärgiga, et midagi jõuaks ka õitsema minna. Juba selline lähenemine on päris suureks abiks erinevatele putukatele. Kui on soovi ja julgust rohkem eksperimenteerida, siis mina soovitaksin nendes aiaosades, kus ise näiteks ei liigu, rakendada igaaastast heinategu. Korra aastas niitmine on sarnane sellele, kuidas hooldati vanasti meie niidukooslusi,» rääkis bioloog ja lisas, et niidud on Eesti loodusele väga iseloomulikud elupaigad ning traditsioonuiline heinategu on tark viis liigirikkuse hoidmiseks.

