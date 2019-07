Muusik Mari Kalkun: kontsert algab kell viis hommikul, küll talvel jõuab magada!

Mari Kalkun võttis omaltpoolt kokku ka tänavuse kultuuri tähtsündmuse, möödunud nädalavahetusel toimunud laulupeo «Minu arm». «Nii paljud eestlased tulid kokku ja laulsid - minu muljed on loomulikult vägevad! Tore oli vaadata, et laulu hoog ei tahtnud mitte kuidagi raugeda, koorid ei tahtnud lõpetada ega publik lahkuda. See oli tõeliselt imeline hetk. Oma sõprade hulgas laulsin hiljem veel palju laule üle, mida kooris oldud aegadest veel mäletasin,» rääkis Kalkun laulupeo muljetest.

Kalkun rääkis, et teades, kui väga eestlane armastab eriilmelisi üritusi, otsustas ta korraldada ka ise täiesti teistmoodi kontserdi. «Eestlastele istuvad ju põnevad kontserdid. Paganamaal asetleidev kontsert saab nüüd olema kindlasti üks nendest. See on päikesetõusukontsert pealkirjaga «Aig päiv sängüst vällä ajja» ja toimub 13. juuli varahommikul kell viis. See on suurepärane võimalus nautida Paganamaa ja Liivajärve loodust. Need valged ööd on ju nii lühikesed - neid tuleb maksimaalselt ära ka«sutada! Küll talvel jõuab magada,» rääkis laulja.

Muusik lisas, et juulikuu esinemisgraafik on tal üsna tihe. «Päikesetõusu kontserdile eelneval õhtul, 12. juulil, toimub mul kontsert Põltsamaa Roosisaarel. See algab kell 20.00. See on siis jällegi väga ilusa linnalooduse keskel. Sealt ma liigungi otse Paganamaale, mis on minu kodukant,» rääkis Kalkun.

Päikesetõusu kontserdi raames soovitab muusik kohale tulla otse Liivajärve äärde ja selle ettevõtmisega tuleks ka pisut aega varuda. «Parkimiskohast järve äärde matkamine võtab veidi aega, kuid ma usun, et eestlane on juba harjunud vabas õhus kontserdil käima ja teab, tuleb aega varuda ja kaasa võiks võtta ka oma piknikuteki,» lisas laulja.

