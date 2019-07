Tõeline energiatoit: kuidas teha tervislikku ja väga toitvat hommikusööki?

Toitumisnõustaja Kristel Uibo sõnul on kehale ja vaimule kasulikku hommikusööki imelihtne valmistada ning lisaks sellele on see tekstuurilt väga kerge. «Konkreetselt antud toidukorra baasaineks on toortatar, mis tuleks eelneval õhtul vette ligunema panna ehk aktiveerida. See on Eestis kasvanud mahetatar ja selle eelis on see, et see annab rohkem ensüüme ja vitamiine kui tavatatar,» sõnas Uibo.

Toitev hommikusöök valmis toitumisnõustaja käe all blenderi abiga. Esmalt lisas ta blenderisse tatra. «Põhimõtteliselt on tegemist külma pudruga. Tatrale lisan vaarikaid, mangot ja mahebanaani. Mahedat banaani eelistan seetõttu, et see pole pritsitud ja kaubandusvõrgust on selle kättesaadavus sama hea kui tavabanaanidel. Kuna me tahame teha tervistavat hommikutoitu, siis on ideaalne, kui kasutatavad ained on toored. Lisan veel kaneeli, mis üheltpoolt asendab suhkrut ja teiselt poolt puhastab maksa. Selle pudru kohta võiks olla isegi kuni üks teelusikatäis kaneelipulbrit,» rääkis Uibo ja lisas, et keda aegajalt vaevab magusaisu, siis mahekaneel on toidus ideaalne suhkru maitse asendaja ja samuti ka tervistava mõjuga.

Uibo soovitas mikserdamise ette võtta ilma vee lisamiseta ja kui hästilõhnav ning maitsev segu valmis, siis võiks sellele peale raputada chia seemneid. «Ja ongi hommikusöök valmis! Selle konkreetse söögi valmistamise eelis on just kiirus. Ettevalmistamine võtab aega kolm kuni neli minutit ja kokkusegamine üks minut,» rääkis nõustaja.

Kristel Uibo, Kristiina Kraus ja Ele Adamson «Kuula terviseks» saate salvestusel FOTO: Raadio Elmar

Kristel Uibo on koolitaja ja toitumisnõustaja, kes igapäevaelus panustab aega alternatiivsete ja tervislike maiustuste ning vahepalade tootmisele. Oma loodusliku lähenemisega on ta välja töötanud supertoitude sarja «Wibe» ja premiumklassi ärikingituse kaubamärgi «Päris». Uibo usub sellesse, et kui rajab oma tooted mahepõllumajanduse saadustele, saab ta toetada maaelu arengut, põllumajanduslikku mitmekesisust, puhtamat elukeskkonda ja inimeste tervist.

Saate «Kuula terviseks» panid kokku raadio Elmar saatejuhid Ele Adamson ja Kristiina Kraus.

Kuula tervet saadet SIIN: