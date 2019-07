Urmo Aava Rally Estoniast: tahame Eesti noortele sõitjatele pakkuda hüppelauda maailma

«Ma ise väga rooli enam ei kibele, tean enda taset ja ei taha peksa saada,» rääkis Eesti rallisõitja ja Rally Estonian peakorraldaja Urmo Aava ning lisas, et tänavuse ralliürituse stardis on oma ala maailma tippmehed.

Aava lisas, et Rally Estonia ettevalmistused on lõpusirgel, kuid tööd jätkub endiselt olulisel määral. «Alustan hommikul kella seitsmest ja üldjuhul läheb öösel kella üheni välja. Ma arvan, et see on taolise ürituse juures täiesti normaalne tempo. Sel aastal suuremaid komplikatsioone ettevalmistuste juures pole ja magamata öid seetõttu pole samuti ette tulnud,» sõnas peakorraldaja optimistlikult.

FOTO: Raadio Elmar

«Me ei aja täna hambad risti MM-etapi tiitlit taga. Oleme endale selgeks teinud, et tahame olla maailma parimate korraldajate seas. Kui me seda oleme, siis on ainult aja küsimus, mil kellegil teisel juhtub midagi, mis ei luba rahvusvahelisel autospordiliidul ja promootoritel anda sellele kohale järgmise aasta õiguseid. Meie stsenaariumi järgi on etteteatamise aeg olla ligikaudu pool aastat. Ehk siis kellegi jaoks halb ja meie jaoks hea uudis võiks sündida mingi aasta novembris või detsembris. See tähendaks, et meil jääks kuus kuud, et üritus ette valmistada,» rääkis Aava.

Korraldaja lisas, et tänavu stardib võistlusel palju staare. «Meil on kõigi üle väga hea meel. Peaeesmärk oli siia tuua igast WRC-tiimist üks sõitja ja seda me ka tegime. Kirsid tordil on Markko Märtin, Ott Tänak, Craig Breen ja näiteks Georg Gross,» mainis ta ja lisas ka Teemu Suninen'i nime, kes stardib R5 tüüpi autoga.

«Oleme arutanud, mis on meie ürituse juures hea maitse piiriks. Kui me võtame keskmise WRC ralli, siis seal on WRC autosid kaksteist kuni kuusteist. Meil on WRC masinaid kaheksa, lisaks osaleb meil maailma tippe R5 masinate roolis. Usun, et oleme üsna hea maitse piiril, võibolla oleme isegi natuke üle. Küsimus on selles, et me ei saa WRC sarja ennast kuidagi ohtu seada - me ei saa luua siin paralleeluniversumit,» rääkis Aava ja lisas Rally Estonia ürituse näol on tegemist eelkõige ettevõtmisega, mis annab WRC sarjale head lisaväärtust. «Meie rallifännid peaksid selle line-up'i üle väga õnnelikud olema,» lisas Aava.

Mees rääkis, et Rally Estonia tegutseb suure eesmärgi nimel, mis aitab noorel rallipõlvkonnal peale kasvada. «Üks meie fundamentaalseid põhieesmärke on anda Eesti noortele sõitjatele hea hüppelaud maailma. Eestis on rallirahvast - meil peab olema häid sõitjaid ja ka oma korralik üritus. Muidugi meil võiks olla lisaks ka oma autotootja, kuid see on juba hull mõte,» sõnas Aava.

«Meie üritus on suutnud kasvada tänu riigi ja kohalike omavalitsuste toetusele, nende poolt on tugi väga suur. Kuid uuringute kohaselt toob Rally Estonia riigile ka omalt poolt suure panuse tagasi, eelmisel aastal oli see hinnanguliselt ligi neli miljonit eurot,» rääkis Aava.