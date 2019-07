Grete Paia: hingepiinadest ma enam kirjutada ei tahaks!

Grete Paia kommenteeris raadio Elmar hommikuprogrammis kohalikku suveilma. «Ega see Eesti ilm õnnelikuks tee, kuid loodetavasti läheb paremaks. Ise tulin nädal tagasi reisilt, oli mõnusalt kolmkümmend kraadi sooja ja energiat sain koju kaasa võtta lausa kuhjaga,» rõõmustas Paia.

Muusik tegi juttu oma inspiratsiooniallikatest. «Kuigi üldlevinud on see, et hingepiin ja valu panevad inimese kõige rohkem loomingulises mõttes välja elama, siis mina enam hingepiinast lugusid teha ei tahaks. Ma tahaksin, et mind panevad kirjutama adrenaliin, seiklused, värsked kogemused ja uued inimesed,» rääkis Paia.

Uus lugu «Kinni mind püüda saa» on Paia selle suve uus singel ning laul on leidnud oma algidee legendaarsest Saaremaa valsist. «Ma kirjutasin selle loo eelmise aasta augustis, kuid siis jäi see sahtlisse oma aega ootama. Kevadel vaatasin, et sellest saaks hea suveloo teha ja kirjutasin eestikeelsed sõnad. Sõnade poole pealt inspireeris mind Saaremaa valss. Mõtlesin, et miks ei ole linalakk neiu vaatevinklist kirjutatud ühtegi laulu. Lähtusin sellest ideest, kuid sisu on loodud tänapäevasemas suhete võtmes,» avaldas Paia.

Muusiku hinnangul pole Saaremaa valsist lähtuva uue lauluni jõudmine sugugi üllatav ega eriskummaline. «Esiteks, ma olen ju ise saarlane ja mulle tohutult meeldib see laul. Teiseks, näiteks nublul ja Lennal oli samuti lugu, mis kirjutatud Saaremaa valsi ainetel. Ma ei saa nüüd öelda, et oleksin nende järgi selle loo teinud. Lihtsalt, alustasin otsast sõnade kirjutamist ja mõtlesin, et kuidas oleks refrääni teistpidi Saaremaa valss sisse tõmmata,» tunnistas laulja.

Paia tunnistas, et loomeprotsessis pole mõistlik pingutada. «Tuleb olla avatud ja looma siis, kui inspiratsioon tuleb. Tuleb rahulikult katsetada ja proovida erinevaid asju,» rääkis Paia oma lugude kirjutamise taustast.

Sel suvel on Paial üksjagu esinemisi planeeritud, kuid enamjaolt on need erapeod. «Ma pean kurvastama kuulajaid ja ütlema, et väga palju on just kinniseid üritusi. Ma leian, et enamus artistid nõustuvad minuga selles osas Eestis. Kuid paar avalikku ülesastumist siiski on, näiteks 4. augustil esinen Kanepis ja 31. augustil Tabasalu perepäeval,» lisas Paia.

Grete Paia käis raadio Elmar hommikuprogrammis rääkimas oma uuest singlist. FOTO: Raadio Elmar

Kuula intervjuud SIIT: