Tuntud laulutekstide autor Aapo Ilves tõi välja Eesti muusika kõige kirkamad pärlid

6. Kaisa Ling Thing «Nii kole mees»

«Sellega me ületame natuke hea maitse või heade tavade piiri, sest see pala on minu tõlgitud aga jube kahju oleks raadio Elmar kuulajaid sellest laulust ilma jätta. Kuigi teemaks on nii kole mees, on see laul nii ilus. Mul õnnestus eelmisel aastal Kaisale tõlkida terve plaadi täis vodevillibluusi, mida esitati sada aastat tagasi tumedanahaliste naiste poolt, kes olid Ameerikas igal moel väga rõhutud. Ometigi tegid nad sellist bravuurikat muusikat. Tekstid olid väga teravad ja ükskõik millest lauldakse, ikka mõeldakse seksi. Ka see laul on väga otsene, siin väga ei varjata. Suur rõõm oli adapteerida seda materjali,» lisas Ilves.

7. U.D.A. «Torupill ja tulivesi»

«See on tribuut Ott Arderile, kes on selle teksti teinud ja Andres Valkonenile, kelle projekt U.D.A. seda lugu esitas. See on nii lustakas pala. Ma mäletan õrnast east, et kui see raadiost tuli, siis mul läks kohe tuju heaks! Ma mõtlesin, et kuidas on kusagil mingi väike saareke, kus hüppab ringi seelikuga mees, kes vahepeal ronib tünni ja teeb piipu,» sõnas Ilves.

8. Singer Vinger «Pegasus»

«See on taaskord hea tava ületamine, sest tekst on minu kirjutatud. Selle pala esitamise mõte ongi, et kuna ka konkurendid kindlasti kuulavad raadiot Elmar kõrvad kikkis, siis tuleb meelde tuletada, et Singer Vingeril on tegelikult ka peale «Massikommunikatsiooni» ja «Puberteedi» veel laule ja ka uuemaid laule. Ma olin neliteist kui ansambel Turist esines Räpina keskkoolis. Kuid ma olin liiga noor ning mind ei lubatud sinna sisse. Seisin siis seal õues elupuu varjus. Siis läkski ainult mõnikümmend aastat mööda kui Hardi Volmer helistas ja ütles, et nüüd on minu kord. Siis mul õnnestuski nende plaadi jaoks lausa pooltele lugudele tekstid kirjutada. Kuid seda konkreetset laulu te ilmselt avalikel esinemistel ei kuule,» rääkis mees valitud loo valiku kohta.

9. Kurjam «Raske lapsepõlv»

«Tol hetkel ei osanud kõike seda igatseda, mis meil täna olemas on. Ma olengi mõelnud, et selles laulus kirjeldataval ajal, mil me ei saanud sõpradele saata SMS'e. Aasta 2000 oli ikka päris kaugel. Koolides ja lasteaedades lapsed joonistasid ja kirjutasid, et «Elu aastal 2000». Eks me siis kõik elasime Marsil ja ämblikukujulised robotid tõid süüa meile. Seda, mis meil tegelikult siin täna toimub - seda ei osanud vist mitte keegi ette näha. Aastal 2000 ma pidin olema ju rauk juba. Ma arvan, et tulevik algaski aastal 2000. Loo autor Sigus on tark poiss, loo pealkiri kattub alati refrääniga,» rääkis Ilves.

10. Jaan Pehk «Me ei laula raha pärast»

«Pool minu elust on möödunud koos Jaan Pehkiga. Jaan õppis Räpina Aianduskoolis keskkonnakaitset. Ta tegi seal ka bändi ning neil ei olnud basskitarri mängijat. Mina olin tol hetkel just oma kõrtsipillimehe karjääri lõpetanud ja siis nad kutsusid mind stuudiosse. Ma tulin ja nii see siis läks. See on ilus ja helge lugu. Selles laulus on ka tõsine ideoloogia, et ärge laulge raha pärast, kuid raha eest väib laulda küll,» muigas Ilves.

Kuula tervet intervjuud ja laulude valikut SIIT: