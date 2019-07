Kare Kauksi tütar Ketter Orav: ma tunnen, et tahan laulda eesti keeles

Ketter Orav on Eesti laulja, kes on tuntust kogunud nii «Eesti Laulu» 2016. aasta finaalis kui ka saates «Eesti otsib superstaari». Lisaks laulmisele on noor naine tantsinud aastaid balletti ja igapäevaselt töötab ta juuksurina. Ta on legendaarse lauljatari Kare Kauksi tütar.

«Kéa on eelkõige mu lavanimi, kuigi mul on ka tuttavaid, kes kutsuvad mind selle nimega. Muidu olen ma ikkagi Ketter ja juuksur. Ehk see, kes ma igapäevaselt tegelikult olen,» sõnas naine tagasihoidlikult.

Hiljuti ilmus noorel lauljal esimene eestikeelne singel pealkirjaga «Tantsin tulega». «Ma olen hoogu võtnud juba mõnda aega. Olen juba ammu mõelnud, et peaks rohkem eesitkeelseid lugusid välja laskma. Pole lihtsalt õiget hetke leidnud. Siis helistas mulle Liis Reisner ja pakkus seda suurepärast kõneallolevat lugu,» rääkis Orav uue singli avaldamisest.

Kuigi Orav on varasemalt kaks inglisekeelset singlit välja andnud, siis eestikeelsete lauludega on tal kokkupuuted üsnagi tihedad. «Laulan Eesti Noorte Muusikaliteatris. Muusikalis «Sofia» laulan nimiosa ja see tuleb augustikuus taaskord lavale, kõikidel huvilistel on Piletilevist võimalik pääse soetada. Muusikal on emakeelne. See on ilus keel ja mulle nii meeldib eestikeelseid lugusid laulda,» sõnas noor artist.

Uue singli autor Liis Reisner sõnas samuti, et naudib omal moel eestikeelsete laulude loomist. «Mulle on tegelikult palju lihtsam inglisekeelseid lugusid teha, kuid emakeelne muusika on jällegi väga ilus. Võibolla see, et eesti keeles on raskem kirjutada, teeb need lood ka nii eriliseks. Nüüd on mul õnneks Ketter, kes kõik minu kirjutatud eestikeelsed lood kaunilt ära laulab. Konkreetne lugu «Tantsin tulega» on ligikaudu neli aastat tagasi valmis saanud. Ma esialgu lootsin, et laulan seda ise. Kuid ühel hetkel sain aru, et see materjal pole minu jaoks. Leppisin sellega ja otsustasin helistada Ketterile. Ta laulis selle loo ära juba esimese korraga,» rääkis loo autor Reisner.

«Mulle on ka varem lugusid pakutud, kuid alati ei saa kõike vastu võtta. Mõnikord on ka teatud maitseeelistused erinevad. Tuleb teha ainult seda, mis endale hingelähedane on,» lisas Orav.

Orava ja tema perekonna jaoks oli hingelähedase tähtsusega ka hiljuti möödunud laulupidu. «Laulupeol me kohal küll ei käinud, kuid vaatasime koos perega seda kodust televisiooni vahendusel. Kui pühapäeva õhtul need kõige ilusamad lood tulid, siis kogu pere vaikis teleka ees. Isegi mu isal olid pisarad silmas. See oli üsna emotsionaalne hetk. Ise ma pole laulukaare all kunagi esinenud, kuid loodan, et äkki tulevikus mul avaneb see võimalus,» rääkis lauljanna laulupeoga seonduvatest meeleoludest.

Lauljanna rääkis ka oma valikutest, mis puudutavad muusikaga seotud tegemisi. «Ma olen üritanud elus põigelda kõrvale, et mitte seda muusiku teed käia. Ma olen seda eriti hästi ka oma ema näol näinud lähedalt ja kõrvalt. Kuid siiamaani ma pean ütlema, et ükskõik kelle kontserdit ma kuulamas käin - saalis tekib koheselt tunne, et ma tahan hoopis ise seal olla laval. Võibolla on see tunne, et ma tean sisimas, et ma ei suuda olla lihtsalt see kuulaja. Ma tahan ise minna ja teha. Võibolla mitte küll koguaeg, set mul on kindlasti hetki, kus ma tahan olla rahulikult ja mitte viibida avalikkuse ees. Aga ma tunnen, et ma ikkagi pean laulma,» rääkis Orav.

Muusik andis lootust, et eestikeelset muusikat on tal peagi juurde tulemas. «Plaanin sügisel taaskord uue materjaliga välja tulla. Ideaalis näen ma, et mul on vähemasti kümmekond eestikeelset laulu, mida oma kontsertrepertuaaris esitada saaksin,» tunnistas Orav.