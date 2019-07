Marko Atso tähistab Metallica esinemist erilisel moel: korraldame oma bändiga järelkontserdi Tartus!

«Muidugi lähen ma neljapäeval Metallicale kaasa elama! Ma olen nendega koos üles kasvanud. See bänd on teinud tõeliselt suure teene rockmuusikale. Ta on toonud ka mitte-hevimehed raskemale muusikale lähemale. Maailmas on tegelikult kaks bändi, kes on rockmuusika tutvustamisele kaasa aidanud, nendeks on Metallica ja Rammstein. Olen nende käekäiku järginud ka siis kui nad veel ei olnud nii kuulsad, ehk juba üheksakümnendate algusest,» sõnas trummar Marko Atso raadio Elmar hommikuprogrammile.

Ansambel Must Hunt tähistab rokilegendi Metallica LIVE'i eriskummalisel moel. «Pakume rokisõpradele meelelahutust. Peale Metallica esinemist, ligikaudu kella ühe aja öösel alustame oma kontserdiga Tartu Atlantise kontsertmajas. Anname pika LIVE'i ja esitamisele tuleb ka uus lugu, mis ilmus tegelikult just täna.» rääkis Atso.

Ansambli Must Hunt trummar Atso on varasemalt kaasa teinud bändides Metsatöll, No-Big-Silence, Loits ja Metro Luminal. Suurte kogemustega rockmuusikule pole ka Metallica mehed täiesti võõrad. «Ma olen Metallicat soojendanud lausa kahel korral, Kiievis ja Eestis, aastal 1999. Olen nendega ka kohtunud ja pean ütlema, et nad on täiesti tavalised inimesed. Mida kuulsamad, seda chillimad,» tõdes Atso.

Metallica esitab oma WorldWired tuuri raames igal maal kohaliku raskemuusika hiti. «Mul oleks hea meel, kui nad esitaksid ansambel Metsatöll loomingut. Kuid see võib vabalt olla ka Gunnar Grapsi «Valgus». Eks siis näeme peagi, mis nad teevad,» rääkis mees.

Metallica kontserdil astub erikülalisena üles Rootsi bänd Ghost. «See bänd on tõeline tuleviku-Metallica! Tuleb ju tunnistada endale, et need suured saurused lõpetavad lähima kümne aasta jooksul ja promootoritel on täna tõsine mure, kes hakkavad järgmisena suuri staadionituure tegema. Sahinad juba käivad, et üks nendest bändidest saab olema see sama Ghost. See on väga hea bänd, soovitan minna varem kohale, et neid kuulata. Nad on nagu metal-ABBA. Nende ülemaailmsed müüginumbrid on juba väga head ja võimalik, et meil on tegemist ühe suure tulevikutegijaga,» lisas Musta Hundi trummar.

Atso lisas hommikuprogrammis, et tema bändil ilmus uus singel «Honda», mille sõnade autoriks on Liis Lass. «Muusikalises mõttes on see täiesti teistsugune lugu. Ma sõitsin kunagi mööda Pirita teed ja taustal mängis mingi techno-lugu. Selle peale keris mul minu uus lugu lahti, laulsin selle kohe telefoni ja nädal hiljem laulsime bändiga juba demo sisse. Mulle meeldib riskida ja katsetada uute asjadega. Oleme Musta Hundiga avatud kõikidele muusikastiilidele. See sama lugu «Honda» läheb sel nädalal esitamisele ka kahes New York'i raadiojaamas,» avaldas mees.

Lauri Hermann, Marko Atso ja Tiiu Sommer raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

