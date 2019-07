Curly Strings läheb Kanada muusikutega tuurile: see on põnev muusikaline rännak

Selle suve Curly String'i ja The April Verch bändi ühine suvetuur jõuab Eesti erinevatesse paikadesse, järgmine kontsert toimub juba 20. juulil, Hiiu folgil.

Muusikute sõnul on see põnev muusikaline rännak täis pakatavat energiat, laulu, tantsu ja rõõmu ning välja ei jää ka juba rahva südameid võitnud Curlyde kuulsamad lood.

«Meie kontsertprogramm on tihe, kuid tegelikult jääb ka aega puhkuseks. Leppisime kevadel kokku, et teatud nädalad võtame suvel vabaks ja sinna kontserte sisse ei planeeri. Seega, me saame puhata ka koos oma pere ja lähedastega. Kõik on lihtsalt planeerimise küsimus,» sõnas bändi kitarrist Jaan Jaago.

«Selle suve haripunkt on meil tegelikult vahetult peale tuuri lõppu. Meie kitarrist Jaan nimelt hakkab abielluma. Ootame kõik neid pulmi väga, meil on terve nädal vabaks võetud,» avaldas Eeva Talsi rõõmsalt.

Eeva Talsi lisas, et selle suve kontserttuuri raames toimuvad esinemised saavad olema küllaltki erinevad. «Iga kontsert tuleb tõesti isemoodi. Meil on esinemiste pikkused erinevad ja seega on ka kava ülesehitus ja laulude valik erilaadi,» lausus ta.

«Üheksakümmend protsenti on täiesti uus muusika ja kõlapilt, võrreldes sellega, mida me tavaliselt oleme oma esinemistel teinud,» lisas Jaago.

Laval ollakse Põha-Ameerikast pärit bändiga The April Verch. «Me kohtusime USA's ühel festivalil. Nägime üksteise kontserte, saime tuttavaks ja kohe tekkis ka tore klapp. Siis me ühe tuttava soovitusel otsustasime teha nendega ühise projekti. Interneti vahendusel vahetasime lugusid ja tegime proove,» rääkis Villu Talsi The April Verch liikmetega tutvumisest.

«Me tahame minna ka neile külla. Juba septembris viib meie tee Montreal'i, kus me mängime koos ühel festivalil,» lisas Eeva Talsi. Muusikute sõnul annab kahe bändi vaheline tutvus siseneda välismaa muusikalisele turule.

Raadio Elmar LIVE stuudios esitati koos lugu «Sõbrad, mu kallid».

Curly Strings ja The April Verch Band raadio Elmar LIVE stuudios FOTO: Raadio Elmar / Henri Laumets

Ülesastumised toimuvad alljärgnevates kohtades: