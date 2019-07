Elmari muusikauudised

Läti laulja Lauris Reiniks avaldas suvise loo

Läti laulja Lauris Reiniks avaldas suvise loo «Lendame koos». Eestikeelse teksti on teinud Leelo Tungal ja Imre Sooäär. Loo lätikeelne versioon kogub kodumaal populaarsust, Laurise sõnul tahab ta aga looga ka Eesti kuulajaid rõõmustada.

Lauris Reiniks on on välja andnud seitse sooloalbumit. Helilooja ja artistina on ta saanud üle 20 auhinna ja on saavutanud rahvusvahelise tuntuse.





Hilised Ärkajad avaldasid rõõmsakõlalise loo

Võrumaa taustaga bänd Hilised Ärkajad on valmis saanud singli «Deja Vu». See on rõõmsakõlaline ska funki mõjutustega lugu, mis bändi kirjeldusel kindlasti tuju heaks teeb. Sõnade ja viisi autor on Kaupo Eliste, kes mängib loos ka basskitarri. Kitarril ja trummidel on Evar Paltsepp ja vokaalil Martin Mileiko. Miksis ja masterdas Asko-Rome Altsoo.





Anna-Liisa Niinemetsa uut lugu inspireerisid päikeseloojangud Võsu rannas

Anna-Liisa Niinemets tõi kuulajateni laulu pealkirjaga «Sinu jaoks». Anna-Liisa on ise ka loo autoriks. Laulukirjutamisel inspireerivad teda enda sõnul talle väga kallid inimesed ja paigad. Sellepärast leiab ta end tihti suveõhtutel mere äärde jooksmas, kaasas kitarr või ukulele. Päikeseloojangud Võsu rannas on tema kõige kallim aare ja alatine inspiratsioon. Anna-Liisa ütleb, et ka käesolev lugu sai alguse just tema lemmikpaigas Lääne-Virumaal. Ühtlasi avaldab lauljatar lootust, et see laul toob kuulajasse hetkeks rahu ja paneb mõtlema kõige kallimate peale kaugel mere taga.





Männiste Perebänd salvestas Preisimaalt pärit rahvalaulu «Kasvas kord üks tammepuu»

Männiste Perebänd salvestas juubelilaulupeo meeleolus päevakohase laulu «Kasvas kord üks tammepuu».

Tegemist on Preisimaalt pärineva algselt sõjavastase rahvalauluga, mis on sakslaste hulgas tänaseni ülipopulaarne. Eestikeelse teksti kirjutas Riine Pajusaar. Laulule tegid perebändi liikmed Merit, Märten ja Kaupo ka video.





Allan Kasuki teist singlit inspireerisid sõprade suvised stoorid

Laulukirjutaja Allan Kasuk avaldas oma teise singli «Stoori». Muusik leidis loo jaoks inspiratsiooni instagrammist. Ajal, mil suve selgroog saab murtud, on leidnud kinnitust kliima soojenemine ja ees ootab veel suviseid päevi, innustasid sõprade suviseid stoorid kirjutama just sellisest hetkest.

Allanile meeldib katsetada erinevate muusikastiilidega ja selles loos on kombineeritud ukulele meloodiad elektroonilise popmuusikaga.

Lauluga kutsub Allan üles tegema koos kalli inimesega suvise instagrammipostituse häshtäägiga #stoori2019. Allan Kasuk on sooloartistina varasemalt avaldanud loo «Ukulele».





AG ja Lauri Saatpalu loole «Muusik» ilmus muusikavideo

Räppar AG ehk Silver Orissaar avaldas maikuu alguses esimese singli debüütalbumilt «Segamini». Pala pealkirjaga «Muusik» on kahe erineva põlvkonna nägemus ning kokkupuutelugu muusiku elust, loos teeb kaasa ka Dagö laulja Lauri Saatpalu. Nüüd on laulule valminud muusikavideo.

13-looline album «Segamini» on suuresti autori nägemus noore inimese tegemistest tänases päevas, kõigi oma rõõmude ja murede, kõrghetkede ja madalseisudega.

AG on 20-aastane Pärnumaa räppar, kes on 2016. aastast järjest tugevamalt muusika tegemisele pühendunud, tema YouTube’i ja SoundCloud’i jälgijaskond kasvab igapäevaselt ning kanalites seni jagatud lood saavad kuulamisi sadades tuhandetes.

Lauri Saatpalu andis hiljuti koos oma bändiga Dagö üle seitsme aasta välja uue laulu », mis on avasingel 2020. aasta kevadel ilmuvalt plaadilt.





Elina Hokkanen avaldas endakirjutatud laulu

Ilmunud on Elina Hokkaneni värske laul «Apple tree». Jazzlaulja Elina Hokkanen on tegutsenud mitmel erineval rindel – tema muusikutee algas Noortebänd 2014 võitjana bändis Innersound, lisaks sellele on teinud kaasa projektis «Muinaslugu Sinilinnust» ning 2018. aasta detsembris avaldunud plaadil Code One/Cuba feat. Elina Hokkanen.

Elina on varasemalt avaldanud oma kirjutatud laule vaid bändi Innersound nime alt, kuid nüüd on puhumas uued tuuled ning üks omanimelistest viljadest on valminud ja kõigile kuulamiseks.

Singel «Apple Tree» räägib sellest, et kõige magusamad viljad on ikka ladva tipus ja selleks, et neid kätte saada, tuleb näha vaeva isegi siis kui oled ladva poole püüeldes korduvalt kukkunud.

Videos teevad kaasa ka Joel-Rasmus Remmel klahvpillidel, Heikko Remmel basskitarril ja Kaspar Kalluste löökpillidel.