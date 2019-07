Millised on Eesti kõige sinivetikate rohkemad veekogud ja mil moel need inimesele kahjulikud on?

«Maa (e)est!» saatesarjas on olnud sel hooajal teemadeks UV-kiirgus, põlengud ning heina- ja muruniitmine. Sellel nädala keskenduti saates veereostuse ja plastiku teemadele. Stuudiosse tulid sel teemal kaasa rääkima teadlased Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumist, nendeks olid veeseire töörühma teadur Martin Ligi ja veeseire töörühma dotsent Krista Alikas. Alikas ja Ligi andsid saates ülevaate kohalike veekogude reostustaseme ja hetkeolukorra kohta.

Alikase sõnul on sinivetikate õitseng hetkel kõige intensiivsem Läänemere ava- ja lõunaosas. Satelliidi pildilt on näha suuremaid pinnakogumeid ka Soome lahe lääneosas. «Sinivetikate õitseng muudab vee värvuse rohekaks, mistõttu on see kergesti tuvastatav kaugseire andmetest, mis omakorda võimaldab hinnata sinivetikate arengut ja õitsengute asukohta. Soojade ja tuulevaiksete ilmade korral võivad õitsengud intensiivistuda. Pinnakogumid on ajaliselt ning ruumiliselt muutlikud ning sõltuvad tuule suunast, seetõttu peaks rannikualadel olema eriti tähelepanelik supluskoha valikul,» avaldas Alikas.

«On ka mitmeid järvi, kus on suvised sinivetika õitsengud tõsiseks probleemiks. Üks järv nendest on Harku järv Tallinna lähedal. Samuti kannatavad selle probleemi all Võrtsjärv ja Peipsijärv. Nendes järvedes võivad olla väga intensiivsed sinivetikate õitsengud. Seda küll erinevatel aegadel ja erinevates ulatustes, kuid siiski on see probleemiks,» lisas Krista Alikas.

«Sinivetikate entrofeerumise tunnus on see, et veekogus esinevad sinivetika õitsengud. See on ka üheks indikaatoriks, et ökosüsteemi tasakaal on paigast ära. Selleks, et sinivetikas hakkaks õitsema ja massiliselt vohama, on vaja piisavalt sooja vee temperatuuri, tuulevaikset ilma ja piisavalt toitaineid vees,» sõnas Alikas.

Sinivetikad on probleemiks seetõttu, et nad võivad olla väga mürgised ja eraldada toksiine. «Mõned toksiinid on kahjulikud mereelustikule, kuid samas ka inimestele, kes selle veega kokku puutuvad. Lisaks võivad need olla kahjulikud ka kariloomadele ja koertele, kes seda vett joovad. Suviti on kõige rohkem ohustatud just väikelapsed, kelle nahk on tundlik ja veega kokkupuutel võib kaasneda ka nahaärritus,» rääkis Alikas.

Alikas lisas, et õnneks on tänapäeval võimalik iga päev saada satelliidi pilt, mis katab kogu Eestit ja Läänemere piirkonda. Tema sõnul on sinivetikad hoovuste ja tuultega hästi kergesti edasikantavad ning vastav foto aitab hinnata, kus see õitseng parasjagu on ja kui intensiivne on selle kulg. «Sinivetika õitseng on ajas alati muutlik. Kaugseire annab väga head operatiivset infot hetkeolukorra kohta,» sõnas Alikas.

«Sinivetika õitsengut me ära hoida ei saa, kuid me saame inimesi hoiatada. Kõige rohkem tähelepanu tuleb juhtida täna põllumeestele, sest põllumajanduslik hajareostus on järvedes põhiline toitainete allikas ja need panevad meie järved õitsema,» sõnas Ligi.