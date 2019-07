Ott Lepland: koostöö Rein Rannapiga on olnud väga arendav kogemus!

Ott Lepland ja Rein Rannap esinevad reede õhtul kell 20.00 Ostrova festivali laval. «Kavas on meie eelmisel sügisel ilmunud albumi «Tagasirändur» sisu ning esitamisele tulevad Rein Rannapi surematud meloodiad. See on vägev kava,» sõnas Ott Lepland Raadio Elmar otseeetris.

«Ütlen ausalt, kui mõtlen nüüd kui vokalist ja muusik, siis Reinu meloodiaid laulda on puhas rõõm. Alati, kui toimuvad meie ühised kontserdid, siis ootusärevus on kuidagi teistmoodi kui enda esinemiste puhul. Enda muusikat sa laulad nagunii pidevalt. Aga kui tuleb esitada kellegi teise repertuaari ja veel nii vastutusrikast valikut, siis see tekitab omamoodi positiivset ootusärevust. Need lood pakuvad emotsionaalselt nii palju. Ja Reinu kirjutatud lood on just sellised, kus sa saad ikka ja jälle end vokaalselt tõestada. Selline asi pakub mulle väga suurt rahuldust ja naudingut,» rääkis Lepland Rein Rannapi loomingu kohta.

Ott Lepland ja Rein Rannap raadio Elmar stuudios FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

«Stuudios norisin ma tundide viisi Oti kallal, seda juhtus praktiliselt iga laulu sisselaulmisel. Ma kahtlustan, et siis see rõõm kindlasti nii suur ei olnud, pigem oli see kiusamine ja norimine,» naeris Rannap.

«Otse vastupidi! Kogu stuudiosessioon oli väga suur kool, mis eelmisel suvel aset leidis. Ma sain palju uut lähenemist praktiseerida, just tervikuna laulmisele kui sellisele. Sain uue kogemuse, kuidas läheneda loo sisule ja sõnumile. Tänu Reinule sain väga palju uusi ja häid nippe. Just selles mõttes, kuidas ennast veel rohkem loo sisse panna. Olen sellel samal teemal rääkinud ka Maarja-Liis Ilusaga. Ka tema tõdes, et koostöö Reinuga on teda väga palju arendanud, just eelkõige kui vokalisti. Minu jaoks ei olnud see õppimine kindlasti piin,» naeris Lepland Rannapile vastu.

«Oleneb kuidas seda norimist enda jaoks tõlgendada. Kui seda võtta kui kiusamist, siis sa lähedki uksest välja. Mina võtsin seda kui juhendamist,» lisas Lepland positiivselt.

«Ennast tuleb väljendada ju sõnadega. Aga muusika ei koosne ainult sõnadest, seda on väga raske seletada. Sageli oli ka endal tunne, et tahaks asju kuulda teistmoodi aga kuidas seda küll täpselt sõnastada,» rääkis Rannap õpetamisest.

Lepland lisas, et igat lugu lihviti stuudios väga kaua. «Kõigepealt lihviti lugusid Reinu ja bändi poolt stuudios mitu kuud ja hiljem sai minu vokaalset partiid sinna peale mõeldud. Me ehitasime neid lugusid aegajalt ümber ja mõtlesime tihti uusi versioone välja,» rääkis Lepland materjali viimistlemisest.

Rannap lisas, et suvel ta väga palju ei puhka, tänavu juulis on tal kokku neli erinevat kontserdit, kolme erineva lauljaga. «Paari loo puhul ma pean keskenduma, kuidas vastav laulja loole läheneb. Eile oli just kontsert Maarja-Liis Ilusaga ja enne seda Kristjan Kannukesega. Enamus kavast on kõikide kontserdite puhul erinev, kokku langeb vaid paar lugu. Nii palju laule ma olen ikka kirjutanud,» muigas ta. Mees lisas, et puhkuse aeg saabub tema jaoks peale juulikuud, kus ta saab oma maakodus puhata ja samal komponeerida ka uut muusikat.