Rivo Vesik: olen väga õnnelik inimene, et mul on koht, kuhu minna kõikidest asjadest eemale

6. Kukerpillid «Kihnu neiu»

«Mul on väga tugev seos Kihnu saarega. Minu isa on Kihnust pärit ja mu vanaema elab seal siiamaani. Olen sel saarel veetnud kõik oma lapsepõlve suved. Ma olen väga õnnelik inimene, et mul on koht, kuhu minna kõikidest asjadest eemale. Aastas korra üritan seal ikka ära käia. Olen veetnud seal terve päeva nii, et magasin enamus aega võrkkiiges. Õhtuti on seal totaalne vaikus, heal juhul keegi mängib lõõtsa kusagil, kuid see on ka kõik. Selge taevas, meri - see on lihtsalt fantastiline koht,» rääkis ta.

7. «Ei ole üksi ükski maa»

«See laul on olnud mu nooruspõlves väga tähtsal kohal. Esiteks, see on esimene laul, mis tekitas mul lapsepõlves isamaalise tunde. Teiseks, mingi hetk Pärnu piljardiklubis «Pool kaheksa» ei möödunud ühtegi üritust, kus ei mänginud see sama laul. Kõik inimesed, kes seal olid, olid selle laulu ajal alati põlvili. Selle lauluga on nii palju nalja ja pulli saanud, seetõttu kuulub ka minu tabelisse. Tujurikkuja versioon meeldis mulle ka väga, sest üldjuhul saan ma huumorist hästi aru. Ma ei ütleks, et keegi läks üle piiri, on tehtud ju palju hullemaid asju. Inimestel on muidugi erinevad arvamused ja need on kõik omamoodi õiged,» tõdes mees.

8. Blind «Emmanuelle»

«Blind on minu jaoks läbi aegade üks parimaid Eesti bände! Mulle see muusikastiil meeldib väga. Väljaantud plaadid on olnud kõik väga head. Miks just see lugu - see on väga positiivne lugu. Ka selles bändis mängib minu hea sõber Joel Berg. Blind koondab enda alla seltskonna, kus on fantastilised inimesed,» rääkis Vesik.

9. Soul Thrower's «Beyond of Wall of Tears»

«Soul Thrower's on väga hea Eesti bänd ja ilmselt väga paljud seda koosseisu ei tea. Selles bändis mängivad mu kaks väga head sõpra, nendeks on Joel Berg ja Tarvo Valm. Tarvo Valm on üks väga andekas Eesti muusik. See laul on super, kuid tegelikult kogu nende viimane plaat oli väga hea. Laulja on USA tüüp ja suurepärase häälega. Sain isegi sünnipäeva Soul Throwers'i plaati ja mul on selle üle väga hea meel. Kui muusikud teevad head asja ja südamega siis tulemus on see, mida te kohe kuulete,» rääkis Vesik Soul Throwers'ite muusikast.

10. Üllar Jörberg «Armupalavik»

«Üllar Jörberg oli legendaarne mees, ta on kindlasti hästi suure jälje jätnud Eesti muusikasse. Selle lauluga sai nooruspõlves mööda saadetud päris mitu head kuud suvel. Laulus on nii huumorit kui tõde. Sellele kohale oli laulude mõttes väga mitu konkurenti, kuid Üllar osutus valituks. Sõpradega käin aegajalt karaoke baarides ja ka Jörbergi repertuaari olen seal korduvalt laulnud,» sõnas mees.

Intervjuud ja laulude valikut on võimalik kuulata SIIT: