Noor muusik Mikk Kaasik: Eesti mulle väikseks ei jää!

Mikk Kaasik on paljudele teada lastefilmist «Väikelinna detektiivid». Ometigi pole see ainus põhjus, miks noormees laiale avalikkusele silma on jäänud. Kaasik on esinenud juba mõned aastad ka tuntud tšellokvartett C-Jami'ga. Ta on nendega koos välja andnud kaks ühist albumit ning hetkel on käimas ka ühine suurejooneline kontserttuur.