Lady's Choice taas lavadel: kuus andekat noort lauljatari andsid välja tõelise suvehiti!

«Lady's Choice» on Noorte Muusikaliteatri lavastuse «Sofia» raames kokku pandud tüdrukutebänd. «See on kuidagi nii inspireeriv seltskond! Laval olles saime aru, et see kamp töötab suurepäraselt ka väljaspool etendusi. Bändi nimi oli vaba ja otsustasime, et kollektiiv tuleb teatrilavalt välja ja esineb ka päriselt,» sõnas muusikaliteatri kunstiline juht Kaarel Orumägi.

Mullu kokku tulnud bändi liikmeteks on Siret Tuula, Maria Valk, Kaia-Liisa Kesler, Linda Ellen Toom, Hele-Mai Mängel ja Ketter Orav. Kuus noort neidu esinesid raadio Elmar LIVE stuudios ja esitasid suveloo pealkirjaga «Sellest suvest». Laulu autoriks on Kaarel Orumägi. «See on kõige lihtsam suvest rääkimise lugu. Juttu on sellest, kuidas inimesed saavad suvel end vabaks lasta ja sooja ilma nautida,» sõnas Orumägi.

«Kõik bändi liikmed on näitlejad ja lauljad. Kuid põhiline on see, et neil on kõigil suurepärane iseloom. Nendega koostöö on puhas nauding. Muusikali «Sofia» raames lõin tüdrukutele konkreetsed karakterid, kuid eks need kanduvad üle ka pärisellu. See tükk on minu enda kirjutatud ja eks ma ikka veidi teadsin, millistele osalistele ma need rollid loon,» lisas Orumägi.