Tunnustatud helilooja Tõnu Kõrvits on vabal ajal hobidiskor

Helilooja Tõnu Kõrvits avaldas raadiole Elmar antud intervjuus, et lisaks helilooja tööle on tal täna teisigi asjatoimetusi. «Hiljutine üldlaulupeo periood oli tõepoolest kiire, kuid nüüd on kirjutamise tööd vähem. Heliloojaks olemine ei tähendagi ainult kirjutamist. Sinna käib kaasas ka muid tegemisi, nagu näiteks proovid, salvestused ja kontserdid,» sõnas Kõrvits.

«Hetkel olen maal. Kui meie intervjuu läbi saab, hakkan oma hekki kujundama, kõik on juba valmis pandud,» rääkis mees. Ta lisas, et tema päevarutiini mahuvad ka varahommikused ujumised. «Siin põhjarannikul, Võsul ja Loksal, on merevesi hetkel päris soe, kuid mina käin sageli ujumas hoopis Viru rabas. See on minu suvekodust paraja jalgrattasõidu kaugusel. Hommikul vara ei ole seal ka palju matkajaid ja turiste, saab rahulikult ujumas käia. See raba on väga eksootiline koht! Varajastel hommikutundidel on seal tõeliselt ilus,» tunnistas Kõrvits.

Mees avaldas, et vabal ajal peab ta diskori ametit. «Mängin seda muusikat, millega olen koos üles kasvanud - armastan seda muusikat väga. Ma ei lase ainult seda muusikat, mis teistele meeldib, lasen laule, mis tõeliselt meeldivad ka mulle endale. See on peamiselt klassikaline popmuusika, mis hõlmab kaheksakümnendatest pärit lugusid,» rääkis Kõrvits.

Oma diskoritöös mängib mees muusikat vaid vinüülplaatidelt ja ta tunnistas, et kogu vajaliku tehnika ja helikandjate transport on füüsiliselt üsna suur ettevõtmine. «Plaadid on pakitud spetsiaalsetesse kohvritesse, nad on transpordikindlad ja ühel neist on ka rattad all. Kõige suuremasse kohvrisse mahub sadakond plaati ja see kaalub ligikaudu kakskümmend kilo,» sõnas ta.

Kõrvits sõnas, et astub DJ rollis üles tänavu Saaremaa Ooperipäevade raames, kus mängib head ja paremat ette festivali raames toimuval afterparty'l. «Seal järelpeol esineb erinevaid ansambleid, mina mängin siis samuti oma valikut,» sõnas ta.

Helilooja tähistas tänavu kevadel oma viiekümnendat juubelit ja selle raames etendub 1. ja 2. augustil Leigo järvistul muusikaline metsarännak «Thule mustrid». «Ettekandele tuleb üle kümne minu teose, need kõik on seotud Eestimaa loodusega. Lavastaja on Andri Luup. Ta on olnud teemasse väga süvenenud ja tal on ka hea fantaasia. Olen uudishimulik ja ootan seda sündmust väga. Kõik muusikud, kes üles astuvad, on minu vanad sõbrad ja tuttavad - julgen öelda, et nad on Eesti parimad interpreedid,» rääkis Kõrvits.

Mees rääkis intervjuus, millist muusikat talle meeldib kuulata. «Klassikalise muusikaga on lihtne. Mulle meeldib kuulata Tallinna Kammerorkestrit ja Filharmoonia Kammerkoori, kellega mul on väga pikaaegne, tore ja hästi inspireeriv koostöö olnud. Kuid loomulikult ka Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit, koos kõigi muusikute ja dirigentidega, eesotsas näiteks Risto Joosti, Tõnu Kaljuste, Anu Tali ja Olari Eltsiga. Kui keegi nendest eespool annab mingi kontserdi, siis tean alati, et see saab olema midagi ehedat ja kõrgest energeetikast kantud,» mainis mees.

«Eesti popmuusika poole pealt on minu lemmikuteks Miljardid, Rock-Hotel ja Kukerpillid,» sõnas Kõrvits.

