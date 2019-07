Allan Kasuk sotsiaalmeediast: kui sa pidevalt oled telefonis, siis sa tegelikult ei ole kohal!

Allan Kasuk ütles, et tema uue singli teema on inspireeritud tänapäeva elust sotsiaalmeedias. «See pealkiri juba annab ise vihje. Sõna story on ju laialdaselt kasutusel nii Instagramis ja Facebookis. Kuid tegelikult on see on ka hea väljend. See on hetk, mida sa jäädvustad vaid korraks, järgmine päev on see läinud,» kirjeldas ta.

Mehe sõnul on sõna story nagu ilus mandala: «see on ilus asi, mida sa saad tunda vaid hetkeks. See sõna käib tänapäeva noorte elust läbi nii tihti, seetõttu oli see mulle ka inspiratsiooniallikas,» rääkis Kasuk.

Kasuk tunnistas raadioeetris, et ta ise veedab sotsiaalmeedias aega küllaltki vähe. «Ma lihtsalt pole harjunud seda tegema, kuid katsun ennast ikkagi asjadega kursis hoida. Ma ei tee ka kuigi tihti Facebook'i ja Instagram'i story'sid, sest tahan olla ise selle loo sees ja hetkes. Kui sa pidevalt oled telefonis ja postitad, siis sa tegelikult ei ole kohal,» sõnas muusik.

Mees aga lisas, et üldiselt ta näeb sotsiaalmeedias ka palju positiivset. «Miks mitte oma sõpradega oma tegemisi jagada, see viib mingis mõttes ikkagi inimesi kokku. Ma jälgin aegajalt teiste tegemisi. See on tore, et minuni jõuab feed, mida ma ise tahan näha ja millega ma soovin kursis olla,» rääkis Kasuk.

«Hea sotsiaalmeedia postitus on see, mis on autentne. Kui see on päris hetkes tabatud ehe emotsioon, siis see on parim! Kunstlikult poseerimine ei ole nii hea,» rääkis Kasuk jäädvustamisest.

Muusik tegi raadioeetris ka toreda üleskutse. «Jäädvustage oma tõeliselt toredad hetked hashtag'iga «stoori2019». Luban, et vaatan teie tegemised suve lõpul üle,» lisas Kasuk raadio Elmar stuudios.