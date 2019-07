Ivari Padar rääkis muusikast, mis on elujaatav ja annab palju energiat

3. Georg Ots «Elu, armastan sind»

«Ma olen kuus ja pool aastat käinud Euroopa parlamendis tööl ja eelkõige Strasbourg'i istungitel. Mulle meeldis seal olles õhtuti aegajalt kuulata Georg Otsa. Milline hääl, milline materjal! Vaadata seda valikut, mis ma täna tegin - siin on tõesti neid inimesi, keda mulle lihtsalt meeldib kuulata. Ma lasen sellist valitud muusikat enda kõrvadele palsamiks. Konkreetne lugu on väga jõuline. Eks ta muidugi on selline nõukogude laul, tema repertuaaris on sellist muusikat väga palju. Kuid on ka muud valikut, näiteks selliseid lugusid, mida ta laulis ooperis. See lugu on nii jõuline ja elujaatav! See lugu annab mulle palju energiat,» sõnas mees Georg Otsa muusika kohta.

4. Marju Kuut «Raagus sõnad»

«Kui kuulata Marju Kuuti ja tema loomingut, siis see on väga lummav! Seitsmekümnendatel oli Eesti muusikas palju andekaid daame. Olen Marju Kuutiga ka oma Tallinki aegadel kokku puutunud. See «Raagus sõnad» on lihtsalt väga ilus lugu,» rääkis Padar.

5. Polyphon «Väike tüdruk»

«Polyphon on seitsme -ja kaheksakümnendate muusikas täiesti omaette nähtus. Koolipõlves ma käisin isegi nende kontserdil, see toimus Võru kultuurimajas «Kannel». Selliseid kultuurimaja ansambleid oli tol ajal päris palju, põhimõtteliselt iga kolhoosi kultuurimaja juures oli kusagil keegi tinistamas. Kuid Polyphon oli omaette vägev bänd ja Oleg Sõlg oli vägev tegelane, ta oli hingega muusikamees. «Väike tüdruk» oli üks nende tuntumaid lugusid. Nad olid rajud ja tätoveeritud tüübid, see on mul nende kontserdist meeles,» sõnas Padar.

6. Els Himma «Millest sa elad ja hingad»

«See, et lähedastega on head suhted ja soe läbikäimine, on väga tähtis mu jaoks. Kogu Eesti elu on see, millest ma elan ja hingan! Uskuge mind, Eestis on hea elada! Kõik algab meist endist pihta, kui me teeme enda ümber pisikesed asjad korda, muutub ka elu meie ümber palju paremaks. Sellesse mõttesse tuleb tõsiselt suhtuda. Kui on keerulisi teemasid, siis on teinekord nii, et asjad on lihtsalt lahti seletamata jäänud. See seletamine ongi täna minu töö. Konkreetsest muusikast rääkides, kui kuulata Els Himmat juba kuuekümnendatest, siis näeme, millised fantastilised inimesed elavad meie keskel. Himma looming mulle väga meeldib,» lisas mees.

7. Virmalised «Suve hääl»

«See lugu tekitab minus suve tunnet. Võib vist öelda, et see on Eesti kõige ilusam suvelaul. Toivo Kurmet ja Virmalised on nii meeldiv kooslus. Kurmeti aktiivne periood Eesti muusikas oli vist õige lühike, kuuekümnendate lõpp, seitsmekümnendate algus. Toivo Kurmeti hääl ja kogu Virmalise looming on väga hea. Eestis on suvelaule hulga, kuid see on minu jaoks suvelaul number üks,» avaldas Padar.