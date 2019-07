Koit Toome mängib suvetuuril kammipilli: Hanna-Liina tõi mind turvatsoonist välja!

Koit Toome ja Hanna-Liina Võsa suvetuuri pealkirjaks on «Õnne hoidma peab». «Minu õnn on praeguses kontekstis Koit! Olen oma elu esimesel suvetuuril, mis algas eelmisel aastal ja jätkub sel suvel. Koidu jaoks on see küll juba kahekümne neljas suvetuur, seega ma ei tea, kas tema ka nii rõõmus on kui mina,» naeris Hanna-Liina Võsa intervjuu alguses.

Toome ja Võsa ühise suvetuuri märksõnadeks on hea huumor ja estraadimuusika. «Laval läheme oma teemadega ikka väga familiaarseks. Ma ei tea, kas see on sellest tingitud, et Hanna-Liinal on esimene suvetuur, kuid tal õnnestub mind väga tihti panna piinlikku olukorda. Meil on esinemiste ajal palju krõbedat teksti olnud ja ma olen isegi teatud lauludega üsna piinlikku olukorda jäänud,» muigas Toome.

«Meil on suvetuuri laval üsna väike löögirühm, oleme ju vaid kolmekesi. Seega nali sünnib suhteliselt orgaaniliselt ja spontaanselt kohapeal. Väga paljud asjad pole üldse eelnevalt läbi räägitud ning igal esinemisel on selles osas üllatusi. Siin tuleb kindlasti kasuks see, et me pole kaks võõrast inimest, kes on kontserdi raames lavale kokku pandud, me tunneme teineteist juba üle kahekümne aasta ja meil on tore taust,» rääkis Toome ja lisas, et tunneb Võsa pikaaegselt nii teatrilavalt kui eraelust.

«Meile väga meeldib teineteise kallal võtta ja tundub, et ka publikule meeldib see, nad saavad siis kõvasti kaasa naerda. Kuid see pole kindlasti nii vaid laval, me suhtleme sellisel viisil ka päriselus,» muigas Võsa.

Toome sõnul on Hanna-Liina Võsa suvetuuri programmi idee autor. «Hanna-Liina on piisavalt hullumeelne inimene, temaga on väga põnev. Ta tõi mind turvatsoonist välja ja ma olen sunnitud nüüd kammipilli mängima. See oli kõik Hanna-Liina idee, kuid tundub, et publikule selline lähenemine imekombel täitsa meeldis,» mainis Toome.

Muusikute ühise kontserdi pikkus on ligikaudu poolteist tundi ja selle raames esitatakse üle kahekümne pala. «Materjali on väga erinevat. Peamiselt pärineb see muusika kuue- ja seitsmekümnendatest. Meil on kavas homoorikaid tekstipõhiseid vanu lugusid, kuid lisaks on ka kauneid ballaade, nagu näiteks «Pühajärv» ja «Veskimees»,» lisas Toome.

«Elu ise ongi see impulss, kus sa saad seda materjali juurde. Meie kontsert areneb seetõttu iga päevaga,» mainis Koit Toome kontsertprogrammi sisu kohta.

Koit Toome ja Hanna-Liina Võsa käisid külas raadio Elmar hommikuprogrammis FOTO: Raadio Elmar

Koit Toome, Hanna-Liina Võsa ja Marek Talts suvetuuril «Õnne hoidma peab» FOTO: Vello Tellissaar

Kuula täispikka intervjuud SIIT:

Kontserdid toimuvad alljärgnevalt: