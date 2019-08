Tunnustatud perearst Karmen Joller: kuulan muusikat, sest see aitab mul lõõgastuda

4. Kare Kauks ja Mahavok «Tunnete keel»

«Mind köidab Kare Kauksi hääle juures tugevus ja vabadus. Tal on hästi huvitav ja meeldejääv tämber. Kui ta suu lahti teeb ja laulma hakkab, siis tema hääl on kohe ära tuntav. Selle loo sõnum on väga oluline. Inimesed ei saa tihti üksteisest aru, üks ütleb ühte ja teine saab aru hoopis midagi muud. See lugu räägib see lugu armastuse erinevatest väljendusviisidest,» lisas Joller.

5. Henry Laks «Tule kui leebe tuul»

«Kui mina jään muusikat kuulama, siis ma keskendun enamasti meloodiale ja harmooniale. Mulle väga meeldib ka selle laulu meloodilisus, see ongi nagu leebe tuul. See vajutab mingit nuppu, mis teeb mu lahti,» rääkis perearst Joller.

6. Estonian Voices ja Curly Strings «Kättemaks»

«A capella muusikal pole mingit muud tuge, kui peale inimeste endi. Selle muusika laulmiseks peab olema väga hea võime valitsemaks oma häält. Üle maailma on a capella bändid olnud kuulsad. See on tore, et ka Eestis tehakse sellist muusikat. Ka Curly Strings on äge koosseis. Ma ei suuda uskuda, kuidas need muusikud suudavad teha üheaegselt midagi nii lihtsat ja ilusat, inimestele on see muusika väga hinge läinud. Nende puhul töötab selge hääl ja lihtne muusika. Lisaks on lugudel ka ilus sõnum juures - see on kokku täiesti täiuslik! Ma olen mõelnud, et kuidas on võimalik, et maailmas ei saa noodid ja muusika otsa. Kuidas on võimalik, et ikka ja jälle luuakse ilusaid uusi teoseid,» mõtiskles Joller.

7. Olav Ehala ja Kiigelaulukuuik «Jahikoera armuulg»

«Ehala muusika liigutab mind väga. Mulle meeldib tema oskus panna muusikas kokku kaks erinevat ajastut, näiteks justkui barokkajastu ja tänapäeva elemente. Mulle meeldib selline lähenemine nii filmis, raamatus kui muusikas. Ajarännakud on alati põnevad ja ajalugu on mulle alati meeldinud. Ma ei tea, kas Olav Ehala ise neid barokkelemente näeb nagu mina, kuid mina tunnetan seda just sellisel viisil. Võibolla need seosed tulenevad sellest, et ma olen ülikooli ajal õppinud laulmise kõrvale ka klavessiini, mis on üks barokkajastu instrumente. Nüüd täna mängin kodus palju klaverit, mida olen küll ise õppinud. Ma ei pea ennast kindlasti mingiks muusikuks, kuid mulle lihtsalt väga meeldib muusika. Iseendale ma julgen laulda, esinema peavad inimesed, kellel on selle jaoks annet,» kirjeldas Joller.

8. Rein Rannap ja Ruja «Nii vaikseks kõik on jäänud»

«See laul on hästi mõtlik, veidi ka kurb. Istud maha ja mõtled, et miks kõik on nii vaikseks jäänud. Samas, minu jaoks on vaikus selline asi, mida ma väga hindan. Mulle väga meeldib olla vaikuses ja oma mõtetes, mul on hästi vaja seda. Hea on vaadata ette ja vaadata taha. Rannap on selline helilooja, kes on tohutult viljakas. Olen tagantjärele mõelnud, et enamik minu noorusaja lemmikmuusikast on Rannapi kirjutatud,» lisas Joller.

9. Metsatöll «Oma laulu ei leia ma üles»

«See on laul, mida ma olen Aleksanderile ja Mardile hällilauluks laulnud. Siis nad korraga avastasid, et on keegi, kes laulab seda lugu veel paremini, ehk Metsatöll,» muigas Joller.

10. Greip «Vihma loits»

«Ma pole laste muusikamaitset meelega suunanud. See konkreetne laul tuli esile kunagi YouTube keskkonna playlistis, nii see lugu hakkas meile meeldima,» lisas Joller.

