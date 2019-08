Sepo Seeman: pisikeste asjadega saame ise oma elukeskkonda parendada nii, et elame rohkem loodusega kooskõlas

Langi sõnul on mets kui selline üks suur protsess. «Kõige olulisem on hoida metsa tervist, sest siis ta seob hästi süsinikku. Loomulikult tuleb kaaluda seda, kuidas me metsa majandame, et ta tervena püsib ja nii ka pikaajaliselt. Tasub meeles pidada, et mets muutub iga päev,» rääkis ta.

Lang lisas, et kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, siis mets kahanes märkimisväärsel määral. «Põllud, mis olid maha jäetud, hariti üles. Tee ääres võis näha kohti, kus viieteist meetri kõrgusest kaasikust sai järgmiseks sügiseks rapsipõld. Need muutused on täiesti muljetavaldavad. Kõik see maa, mis tasub põlluks teha, on aegade jooksul ka põlluks tehtud ja tehakse seda ka praegu. Minu soovitus on see, et kasutage oma maad mõistlikult. Nii, et kõik sellest kasu saaksid. Harige teda, ärge laske tal sööti jääda. Või kui ta jääb sööti, siis hoidke teda nii, et ka kliimal sellest kasu oleks. Näiteks pange puid sinna peale,» rääkis teadlane.

Sepo Seemanile anti enne saadet ülesanne, mille raames ta pidi nädala jooksul iga päev vähemalt pool tundi metsas jalutama ja jälgima sealset olustikku. «See tegevus oli väga teraapiline ja meeldiv rutiin. Mind kohutavalt ärritas küll maas olevi sodi ja prügi, mida näiteks eriti maantee ääres leidus, kuid metsade suur pilt oli üldjoontes ilus,» sõnas Seeman.

Seemani metsaseire piirkonnaks jäi Pärnu maakond. «Minu kodu asub Pärnu teatrist ligikaudu seitsme kilomeetri kaugusel. See tee läheb kohati ka läbi metsa ja see on minu lemmikrada, eriti siis kui on vaja teksti õppida. See on aeg, kus sa oled iseendaga üksi - vantsid ja vaatad ringi ning mitte kedagi sa ei häiri,» rääkis Seeman metsas uudistamisest.

«Mingi aeg oli see justkui täiesti normaalne, et inimesed sõitsid linnast välja, tegid väikese haagi ja viskasid kogu oma risu metsatee äärde. Ma ükskord vihastasin ja läksin selle sodi sisse, tõmbasin prügikotid laiali ja otsisin jälge, kellele see prügi võiks kuuluda. Ma leidsingi selle nime, sest paberite hulgas oli pangaväljavõte. Olen alati mõelnud, mis aju ülesehitus nendel inimestel on, kes prügi maha viskavad, nad tuleks äkki uuringutele saata,» mõtiskles Seeman.

Lang tõi välja, et ka metsaomanikele võib nende mets olla lihtsalt paik uitamiseks ja jälgimiseks, omanikele ei saa pahaks panna kui seal aktiivselt töid ette ei võeta. «Kui te oma metsatükiga mitte midagi ei tee, mitte midagi ei juhtu ka. Võite lihtsalt jalutamas käia, mõne puurondi raja pealt kõrvale lükata, keegi ei saa seda metsaomanikule pahaks panna. Küsimus on see, milline see mets siis viiekümne aasta pärast välja näeb ja palju see mets siis teile tulu toob,» rääkis Lang.

Mait Lang, Mari-Liis Männik ja Sepo Seeman FOTO: Raadio Elmar

Saates oli juttu metsa erinevatest saadustest, mida täna hoolega ära kasutatakse, teiste seas on populaarne näiteks kasemahla kogumine. «Kasemahla võtmine on meeldiv tegevus, eriti selle joomine. Mahla võtmine on tehtav ka suures mahus. Eestis on olemas ettevõtteid, kes on loonud voolikute võrgustiku lausa viiele kuni kuuele hektarile ja koguvad nii lausa tonnides kasemahla,» avaldas Lang.

Seeman mõtiskles saate lõpus teemadel, mis puudutasid meie elukeskkonda ja kuidas seda puhtana hoida. «Pisikeste asjadega me saame oma elukeskkonda parendada või vähemalt tunda, et me elame loodusega kooskõlas. Me võiksime elada nii, et me ei tee ise asju hullemaks ja lähtuda sellisest mõttest igapäevaselt,» rääkis Seeman.

Kuula tervet saadet SIIT: