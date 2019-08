Sepo Seeman Kuldse Trio juubelisünnipäevast: saltosid me tegema ei hakka

Sepo Seeman, kes käis eesootavast sündmusest rääkimas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», pole Kuldse Trio ridades kaasa teinud juba poolteist aastakümmet ning ka ansambliga Kala on olnud pikem paus. Muusiku ja teatrimehe jaoks jääb Kuldse Trio aeg perioodi, kus ta noore näitjahakatise ning pereisana pidi seisma perekonna heaolu eest ja kodu rajama. Kaasalöömine toonases menubändis tegi need ülesanded mõnevõrra kergemaks. Ülesastumisi oli palju ja pärast esinemiste liikumist ööklubidesse ei olnud enam motivatsiooni ansamblis osaleda.

Kuldne Trio tähendab Sepo Seemani sõnul ikkagi Jüri Vlassovit ja Mihkel Smeljanskit, sest kolmas ansambliliige on läbi aegade vahetunud. Loomingulises mõttes on publik läbi aegade hinnanud Kuldse Trio teravat huumorit ja satiiri, pidades «päris õigeks» ansambli algusaegade loomingut, mis sündis teatrikoridorides ja mandoliini saatel. Näiteks laulud «Kurgid sulle, raha mulle» ja «Robert», mille muusikalist kõla käidi otsimas isegi prügikastikaanelt.

Vabal ajal kohtudes satub kuldne kolmik tihipeale lihtsalt lõõpima ning rääkima vahepeal toimunud põnevatest sündmustest. Omavahelise suhtluse kohta sõnas Sepo Seeman: «Üksteise telefoninumbrid on peas, sünnipäevasid teame, me ei pea käest kinni mööda Pärnut käima ja musitama, aga oleme olemas, kui on põhjust kokku tulla.» Mõlemaid endiseid bändikaaslasi nimetab ta kergestisüttivateks.