Nedsaja Küla Bändi uus lugu räägib väikelinna vilkast armuelust

Toomas Valk ja Paul Hunt tunnistasid kui ühest suust, et ansambliliikmete nädalaplaan on pärast Nedsaja Küla Bändi võidukäiku koos Rahvabänd 2018 tiitliga oluliselt muutunud. Kui enne sai laupäeval rahulikult suitsusauna küdema panna ja sõbrad külla kutsuda, siis praegu tuleb seda soovi korral teha esmaspäevast neljapäevani, sest üleäänud aeg kuulub ansamblile. Vaid mõned üksikud nädalalõpud on meestel õnnestunud koos pere ja sõpradega veeta, sest tahes-tahtmata on suvi muusikute jaoks kõige töörohkem aeg. «Tuleb rõõmu tunda nendest samadest üritustest, kus ise käime. Eriti toredad on suuremad festivalid,» sõnas Paul Hunt. Järgmise nädalavahetuse teeb huvitavaks asjaolu, et kolm «külameest» satuvad kolmel järjestikusel päeval mängima mõisatesse - Pajusisse, Vanamõisa ja Kostiverre.