Elmari muusikauudised

Jaagup Tuisk üllitas uue singli.

1. augustil, oma sünnipäeval, andis «Eesti otsib Superstaari» saatest kuulsust kogunud saatesarja finalist Jaagup Tuisk välja suvise singli pealkirjaga «Hetkes». Tegu on noormehe kolmanda endakirjutatud looga. Varasemad Tuisu kirjutatud laulud kannavad nimesid «Käes nüüd aeg» ja «Legendid oma loos».

Jaagup usub, et selle loo puhul on rõhk aususel ja lihtsusel. «Nendes lihtsates hetkedes peitub ka see rõõm ja õnnelikkus. Näiteks kuidas me papsiga mu lapsepõlves koos puidust kitarri meisterdasime, vanaemaga koos pannkooke tegime, nii et nende mesine lõhn üle terve maja käis või kui su esimene armastus su kätt esimest korda riivas ja te naersite,» sõnas Jaagup Tuisk.

Maxrtracti albumilt ilmus teine singel.

Räppar Maxtract andis välja uue loo «Tuuleiil», mis on 26. juulil ilmunud albumi «Stamina» teine singel. Muusiku soolodebüüdi andis välja plaadifirma Legendaarne. Värske loo sõnad ja muusika on kirjutanud Maxtract, tausta-vokaalidega toetab Karmel.

Maxtract on Rakvere juurtega vokalist, instrumentalist, laulukirjutaja ja räppar, kes on olnud seotud gruppidega Grässhopas ja RLV Massive.

ZZ Top'i hittlugu sai eestikeelse kaveri.

Muusikaline kooslus ZyldiBand on valmis saanud uue loo. Nagu nad ise ütlevad, on armastuse teema palju muusikast läbi käinud, aga nii valjusti pole küll keegi suutnud varem sellest laulda, kui nemad uues suvelaulus «Armastus on vali». Tegemist on kaveriga ZZ Top'i laulust «Gimme All Your Lovin'».

Hollywoodi produtsent pani noore muusiku karjäärile õla alla.

Robert Lõvi, kelle viimatine singel «Ma lähen» kogus YouTube’i ja Spotify andmetel kokku üle miljoni kuulamise, on valmis saanud värske video uuele loole «Ainult udu». Laul räägib sellest, kuidas inimsuhted ei pruugi olla alati sellised, nagu esmapilgul tunduvad.

Uus lugu on valminud plaadifirma Royal Records all ja selle valmimise eest hoolitses Hollywoodis hinnatud produtsent Robert Stanley Montes. Royal Records annab välja ka Robert Lõvi 22. augustil ilmuva plaadi.

Debüütalbumil, mis kannab samuti nime «Ainult udu» löövad lisaks Lõvile kaasa veel sellised artistid nagu Bad Art, Kozinak, Beebilõust, Ingmar Gailit ja Jana Liisa Johannson.

Suvi ei ole läbi! Räppar Vesikas annab teada, mis olukord on.

Raadiol Elmar käis külas räppar Vesikas, kes sai koos Fofkini ja Lordiga valmis uue suveloo, mis kannab pealkirja «Suveolukord». Laul räägib veemõnude ja rannamõnude nautimisest, kuid sisaldab ka üht salasõnumit, mis viitab nende tulevasele uuele albumile.

Loole ilmus ka muusikavideo.

Kes on Pipi ja ja kes on Hunt?

Artist Hunt ehk Andrus Muld rääkis raadio Elmar muusikauudistele lähemalt oma uuest laulust nimega «Pipi». Loo sõnade autorina ütles ta, et laul räägib ühest konkreetsest, kuid salajasest tüdrukust, kuid nime Pipi võib kasutada ka üldise nimetusena.

Artist teadis rääkida, et paljud on juba hakanud oma naisi Pipideks nimetama.

Nii eesti kui ka vanakooli roki austajana loodab Hunt, et koostöö muusikamaastiku vallutanud räppmuusikaga tõstab roki kunagi taas esikohale tagasi.

Plaan on teha veel mitmeid koostöid, et erinevaid muusikastiile siduda. Suurim soov on kunagi teha muusikat koos artistiga Reket, kes on olnud suureks mõjutajaks, et Hunt üldse muusikat tegema hakkas.

Ansambel Sobe kutsub loodust märkama

Ansamblil Sobe on sedapuhku eeskätt Kaidi Soosaare autoriloomingule tuginedes valminud uus muusikapala «Looduse kroon». Sel korral kutsuvad nad üles kuulajaid minema loodusesse. Ansambel Sobe ütleb oma kuulajatele, et nautigem mere kohinat või metsa mühinat, hingakem soolast õhku või tõmmakem hinge pehmel samblikumättal. Loodus on meie kõigi ema ja ta vajab meie hoolimist.

Laulu autor on Kaidi Soosaar, kitarridel mängib Andre Hein ja muusika ning seade on teinud Meelis Leis.

Tantsumuuskat tšellovõtmes