Ženja Fokini uus väljakutse on diskoritöö

Suvi Ženja Fokinile meeldib. See on parim patareide laadimise aeg. Oluline on kokku saada heade inimestega ja veeta koos kvaliteetaega. Tuleb meeles pidada, et ega aega keegi ei anna, seda tuleb ise võtta.

17-tunnisteks venivate tööpäevade tõttu on Ženja Fokin õppinud aega planeerima. Siinkohal tuleb appi vana kooli märkmik, sest siis on kõik silme ees ja tehtud asjad saab maha kriipsutada. «Meil on kõigil on umbes 70% asju, mida me peame tegema ja vaid 30% asju, mida me tahame teha. Tuleb liigutada oma perspektiiv teise tuhamäe otsa ja need numbrid muutuvad!» annab saatekülaline nõu. Eduka planeerimise juurde kuulub ka väiksemate eesmärkide seadmine. Tuntud stilisti sõnul tasub «suur kala» serveerida väikeste tükkidena. Ehk kuigi me kõik võime hoobilt kirja panna 20 ootel olevat vajalikku tegevust, tasub igaks päevaks neid kirja panna vaid 5. Kui need viis õnnestub näiteks hommikul kella üheteistkümneks ära teha, on ju ülejäänud päev vaba!

Selliste põhimõtete rakendamise tulemusena teeb Ženja Fokin tänases hetkes vaid seda, mida ta tõesti tahab teha ja koostööprojekte just nendega, kellega ta tahab teha. «Tihtipeale palutakse mul päeva- või õhtujuhtimist pakkudes olla veidi rahulikum. Sellisel juhul soovitan tellijal teha teine valik sadade persoonide hulgast,» sõnas mees enesekindlalt.

Mehena, kes rohkelt reisib, soovitab Ženja Fokin avastada Virumaad: parimate pärlitena nimetab ta Ontika panka ning Toila ja Sillamäe linnu. «Luban, et lööte vaimustunult käsi kokku», innustab ta avastama unustusehõlmas vaatamis-väärsusi.

Eelöeldut tasub uskuda, sest Ženja Fokin on sündinud ja üles kasvanud Kundas. Oma mäletusi lapsepõlvest nimetab ta ägedateks, tuues eriliselt välja õuduste maja all-linnas, mida hüüti Tondilossiks ja kus elas vanaema. Et tsementi sadas toona kõvasti, olid aiasaadused ühtlaselt hallid ja alles pärast korralikku leotust ning harjamist muutusid õunad roheliseks või punaseks. «Pärinemine väikesest kohast annab mulle nälja, soovi midagi saavutada ja usu, et miski ei ole võimatu,» võttis saatekülaline kokku head omadused Kundas kasvamise kohta.

Keskkoolis käies oli Ženja Fokini näol tegemist pigem üksiku hundiga. Samas osales ta erinevatel võistlustel ja organiseeris sündmusi. Just võistlusel «Viru SMX» Tamsalus kohtus ta esmakordselt Jana Hallasega, kes oli toona žüriis ja märkis, et noorest osalejast võiks saada väga hea stilist.

Nüüd ise õppejõuna tegutsedes leiab Ženja Fokin, et noore inimese elus on väga oluline, kui kõrval on inimene, kes suudab tiibade kärpimise asemel lendama õpetada. Et taolisi utsitajaid jaguks, võiks Ženja Fokini arvates olla õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgasüsteem palju parem.