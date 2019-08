Urissaare Kantri toimub imedemaal

Farmifiilingufestivali Urissaare Kantri peakorraldaja Priit Oks ei pea end maailma kõige kõvemaks kantrimuusikaspetsialistiks, küll aga on ta veendunud, et kantri ja kantriroki populaarsus on maailmas tõusuteel.

Lähiajaloost teavad eestlased kaht kuulsat kantrifestivali - Harku ja Luunja ning Urissaare tahab pakkuda kõike muud kui seda, mida need kaks meelde tuletavad. Kõik toimub ehedas farmikeskkonnas, sest paiga mõttes on tegu on vana taluhooviga, kuhu ehitatakse lava ja saloon. Parkla on heinamaal ja telka on karjamaal. Pikemalt paika jäädes võib täiesti vabalt hommikul telgiuksest loomadega tõtt vaadata. «See on nagu imedemaa, tulge vaatama!» kutsus peoperemees.

Urissaare Kantri 2019 peakorraldaja Priit Oks FOTO: Raadio Elmar

Kuigi märksõna «kantri» viib mõtted üle suure lombi, siis ülearu Ameerikat sellel peol ei kohta. Ameerika autosid ei saa ka enam hoovile lubada nagu esimesel aastal, sest kohalevurajaid oli liiga palju. Pigem rõhutakse sellele, et muusika oleks ehe ja toit puhas.

Seekordne Urissaare Kantri kutsub üles kodust kaasa võtma pooleliitrist topsi, mida vahepeal puhastada saab. Loomulikult on võimalik ka kohapeal panditops rentida. Kõik ülejäänud kasutatavad nõud on biolagunevad ning sorteeritakse eraldi ja viiakse pilootprojekti raames Väätsa prügilasse ümbertöötlemisele. Järgmisel aastal istutatakse saadud materjalile tomatid.

Priit Oks võtab uuendused kokku sõnadega: «Keskkonnahoidu võiks suhtuda mõistusega. Üleliiga eputada pole mõtet, seega võtame normaalselt.»