Tüdrukuteansambel Little Mess lubab nina mitte püsti ajada.

Kõik ansambliliikmed tunnistasid, et nende elu on tänu ansamblile värvilisemaks ja kiiremaks muutunud. «Magame vähem, higistame rohkem, näeme üksteist rohkem ja oma sõpru vähem,» olid mõned fraasid ilmestamaks uut elukorraldust.

Kokkuharjumine läks kiiresti, sest Viktoria astus Karmeli juurde konkursi ajal veel enne, kui oli teada, et neist ansamblikaaslased saavad ning Viktorial ja Johannal on ühine tuttav. Mingit võõrastamist ei olnud ja juba pärast esimest proovi lahkuti kallistades.

Tutvusringkond naljatab, et nüüd muutuvad sõbrad staarideks ja ajavad nina püsti. Neiude sõnul seda siiski ei juhtu. Lõbusaid seiku on nõus meelsasti jagama. Näiteks Viktorial satub tihitipeale töö juurde kaasa midagi ansambliga seonduvat. Olgu see kostüüm või miski muu, kolleegid naeravad ikka, et tegu on «staari kabinetiga».