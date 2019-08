Elmari muusikauudised

Värskes muusikavideos otsib nublu Narva linnas Oksanat, kes on jätnud talle kustumatu mulje. Otsingud viivad ta nii Kreenholmi vabrikusse, Narva Veneetsiasse, linnatänavatele kui teistesse põnevatesse kohtadesse Ida-Virumaal. «Tahtsime näidata, kui lahe ja omapärane koht on meie suuruselt kolmas linn Eestis. Narva võttis meid väga soojalt vastu ning kohalikega töötamine oli megatore!» räägib video režissöör Marta Vaarik.

Andres Rootsi eelmine vinüülplaat, 2016. aastal samuti Vinyl Plantis valminud LP «Roots Music», oli kõigi aegade esimene Eestis tehtud vinüülplaat üldse ja pälvis Kuldse Plaadi auhinna. Kui «Roots Music» oli varemilmunud muusikast kokku pandud kogumik, siis «Waiting Aroundi» jaoks salvestas Roots 7. juunil spetsiaalselt neli uut kitarripala. Üles võttis need Jaan Tamm, kes läinud kümnendil salvestas ka kõik Rootsi toonase trio Bullfrog Brown plaadid peale viimase, ning masteringi tegi Asko-Romé Altsoo, kellega Roots on samuti koostööd teinud Bullfrogi-aegadest peale.

Uus plaat on tema esimene sooloplaat. Ta salvestab selle Eesti Rahva Muuseumis kontserdina, kuid kõik lood on uued ja Pissarenko kirjutatud. Salvestusele publik tulla ei saa, see toimub väiksele sõpraderingile. Laval on Pissarenko seekord üksi, mängib akustilist kitarri, elektrikitarri elektroonikaga ja elektriklaverit.