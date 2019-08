Anneli Ohvril: meie tarbimisest sõltub planeedi heaolu

Eelmisel aastal esimest korda toimunud Maailmakoristuspäevast võttis eestlaste eestvedamisel osa 18 miljonit inimest 157 riigist. Ka sel korral plaanib osa võtta üle 150 riigi kogu maailmast.

Vahepealsel aastal arvasid lätlased ja leedukad, et Maailmakoristus on pigem nende idee, aga õiglus sai siiski jalule seatud ning jätkatakse eestlaste juhtimisel. Anneli Ohvrili sõnul on suur õnn, et Eesti-taoline tore väike maa sellist suursündmust veab. Mõne suurriigi juhtimisel võivad tekkida poliitilised jõujooned ja muud ebavajalikud varjundid.

Õhku visatud mõttele «Miks meie peame koristama? See ei ole meie probleem!" vastab Anneli Ohvril kiiresti: «On ikka küll. Meie tarbimisest sõltub planeedi heaolu.»

Igas riigis on pügiprobleem erinev. Kui Euroopas ja Ameerikas on mureks liigtarbimine, siis Aasias ja Aafrikas pigem olematu prügisüsteem. Globaalselt on kõige suurem mure ikkagi plast. Looduse suurima vaenlase tõttu sureb väga palju loomi, linde ja elusloodust. Plast on kindlasti ka üks Maailmakoristuspäeva teema, millele tahetakse tähelepanu pöörata ja näidata, et plasti tarbimist peaks vähendama ja ühtlasi vältima selle sattumist loodusesse.

Eestis kulgeb Maailmakoristuspäev võrreldes eelmise aastaga lihtsamalt: prügi ei kaardistata ette, ei organiseerta üritusi, vaid kutsutakse inimesi 21. septembril kodust välja astuma ja kojama üles prügi, mis on meie ümber. Üks prügiliik, mille suhtes eestlased on täieliku prügipimedusega löödud, on väikeprügi. See tähendab sigaretikonisid, kommipabereid ja kõike muud, mis on igal pool teede ääres ja põõsaste all ning mida me oleme harjunud ignoreerima. 21. septembril on aeg muutuseks.

