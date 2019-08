Kadri Voorand: kõik on alles alguses

Plaadileping ACT-iga oli Kadri Voorandi helesinine unistus umbes 20-aastasena, kui ta õppis Stockholmis. Siis tundus see sündmusena, mis ei saa kunagi juhtuda. Nüüd, pärast lepingu allkirjastamist sõnas muusik: "Unistused lähevad eemale sellest punktist, kus sa parasjagu asud." Ometi ei taju Kadri Voorand äsjast õnnestumist kui millegi lõppu, vaid kirjeldab oma teekonda nii: «Alati ja praegu on nullpunkti tunne, töö alles algab. Ma ei ole kunagi kogenud, et olen kohale jõudnud, kõik on alles alguses.»

Mihkel Mälgandi sõnul on väga huvitav see, et väga erinevatest kultuuridest pärit inimesed võtavad nende poolt pakutavat sarnaselt vastu, sest lõppude lõpuks taandub kõik üldisteks tunneteks, mida see muusika tekitab.

Viimasel ajal on nad reisinud palju Euroopas ja Hiinas ning raadio Elmar stuudiost viis neid tee otse Luksemburgi. Kadri Voorandi sõnul on tore, kui saab «linnu puurist välja lasta», muusikat nautida ja jagada. On täiesti normaalne, kui mingil hetkel tekib jälle soov ennast ära peita, teha tööd ja paremaks saada. "Seda plaati tehes sai hästi palju stuudios istustud ja mõeldud. Just mõeldud, " rõhutas Kadri Voorand.

Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand FOTO: Raadio Elmar

Isiklikust muusikatarbimisest rääkides haaras kiiresti ohjad Mihkel Mälgand, kes tunnistas, et tema kodu koosneb vinüülplaatidest ja tal tuleb iga päev riiuleid juurde ehitada, et need ikka ära mahuks. Ka kassette kuulab ta hoolega, nii et vanade meediumitega ta probleeme ei ole. Lisaks ei kujutaks Mihkel Mälgand ette, kui autos poleks CD-mängijat. Lisaks kuulamisele on oluline albumit füüliselt käes hoida, et sirvida vahelehti ja nautida kujundust.

Kardi Voorandi sõnul tuleb olla leplik, sest noorem generatsioon tarbib muusikat enamasti internetist ja artistina tuleb seda ka pakkuda. Ometi kirjeldab ta Mihkel Mälgandi sünnpäeva, kus kuulati vinüüplaate, väga soojalt: «Kui üks plaadipool saab otsa, tuleb vaikus ja sahin. Vaikus ei täitu kogu aeg mingi uue infoga, vaid mingi asi saab otsa ja sa märkad seda. Terviku tunne tekib uuel moel.» Muidugi on mõlemal muusikul hea meel, et ACTi publikum ostab jõudsasti nii CD- kui vinüülplaate.

Pärast kutset raadio Elmar hommikuprogrammi tundus Kadri Voorandile, et nad pole seda «välja teeninud» ja otsustasid ise kontserdi korralda. Selleks valiti ideaalne merevaatega koht - Käsmu endise Lainela puhkekeskuse suur saal, mille kõrval asub restoran Kaspervik. Valgete toolide ja armsa merevaate vahele lubas Kadri Voorand tuua oma magamistoast isikliku klaveri. Nii näebki neid ühiselt musitseerimas 30. augustil.

Otse-eetris kõlasid kaks Kadri Voorandi laulu Kersti Merilaasi tekstidele: «Õhtu» ning "Kui need laiad meretuuled».