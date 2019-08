Seriaali «Vaprad ja ilusad» staar Ronn Moss raadio Elmar hommikuprogrammis: päriselus mul pole sellist draamat nagu Ridge'il oli

Näitleja Ronn Moss on maailmakuulsas teleseriaalis «Vaprad ja ilusad» kaasa teinud ligikaudu kakskümmend viis aastat. Tänaseks on tema suhe selle seriaaliga lõppenud, ta elab hetkel Itaalias ja on pühendunud oma muusikukarjäärile. «Mul pole õrna aimugi, mis selles seriaalis hetkel toimub, olen sellest täielikult lahti öelnud, tegelen täna hoopis loomingulisema suunaga, enamasti hõlmab see muusikat, samas on käsil ka filmiprojekt. Sarjaga pole mul enam mitte mingit sidet, need olid lihtsad kakskümmend viis väga pikka aastat minu elust,» sõnas Moss.

«Ma nautisin väga seriaalis oldud aastaid. Loomulikult tuli selle aja jooksul ette nii tõuse kui mõõnasid, kuid selline see elu juba on, ka meie karakterid elasid käsikirja järgi väga kirevat elu. Ma ei oska hetkel välja tuua oma lemmikperioodi, kuid võin öelda seda, et nautisin aega, mil teleseriaali võtted toimusid Itaalias. See oli kõik nii imeline, ma sain reisida Euroopasse ja samal ajal sain tegeleda sellega, mida armastasin,» rääkis Moss.

«Päriselus pole ma Ridge'i tegelaskujuga sugugi sarnane, üheltpoolt juba seetõttu, et ma ei pendelda kahe naise vahel. Minu enda eraelus pole sellist draamat, nagu Ridge'i osatäitjal oli,» sõnas Moss ja lisas et tema hinnangul oli Ridge'i tegelaskuju väga dramaatiline karakter.

«Hetkel ma naudin täiel rinnal just seda elu, mida ma hetkel elan. Mul on palju rohkem vabadust võrreldes selle ajaga, mil ma seriaalis kaasa lõin,» sõnas mees rõõmsalt.

Ronn Moss ja Henri Laumets raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Moss rääkis, et hakkas muusikaga tegelema üheteistkümne aastaselt. «Paljud teavad mind kui seriaalinäitlejat, kuid tegelikult alustasin oma muusiku teekonnaga juba enne näitlemist. Mõnes mõttes ma taasavastan nüüd oma muusikukarjääri. Igaüks peab leidma oma tee,» rääkis Moss raadio Elmar otsestuudios.

19. augustil esineb Moss Kiivitaja talu õuel. «Mulle väga meeldib see, et Eestis on nii palju rohelust. Lisaks on mul õnnestunud siin veeta ka suurepärased talvised jõulud. Kuid pean tunnistama, et eesti keelest ma aru ei saa, isegi seoseid ei oska luua,» tunnistas mees.

Ronn Moss Raadio Elmar LIVE stuudios esitamas oma singlit "My Baby Is Back" FOTO: Raadio Elmar

Raadio Elmar LIVE stuudios esitas Moss oma singli «My Baby Is Back». «See lugu on järg minu varem kirjutatud loole «Baby Come Back», mis oli edetabelites esimene nii Ühendriikides kui ka Kanadas,» sõnas Moss.

Kuula Ronn Moss'iga tehtud intervjuud SIIT: