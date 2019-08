Tuntud spordiajakirjanik ja teleprodutsent Marko Kaljuveer: ilma muusikata elada ei saa!

2. Puuluup «Heinakõrs»

«Puuluup on suurepärane leid Eesti folgis. Mulle väga meeldib see muusika. Ma arvan, et peaksime järjest rohkem folkmuusikat tänapäevasesse võtmesse kirjutama. Puuluup on seda osanud väga hästi teha. Nad said eelmisel aastal parima folkansambli tiitli Eesti Muusikaauhindade jagamisel. Me peaksime sellist muusikat rohkem esitama ja talletama,» lisas mees.

3. Nublu «Öölaps»

«Esimest korda kuulasin nublut MyHits telekanalist, siis hakkasin sõnadesse süvenema. Eelmisel aastal oli ta nii populaarne ja kuum laulja, et teda mängiti nii kaupluses, televisioonis, raadios, põhimõtteliselt igal pool. Ma olin ühel sünnipäeval, kus oli hästi palju väikeseid lapsi. Kõik jooksid ümber maja, edasi-tagasi. Nii, kui ma panin nublu muusika peale, olid kõik lapsed nagu maa alt üles tulnud ja hakkasid omavahel tantsima. Siis ma tõesti mõtlesin, et see muusika on ikka nii kõva sõna, et isegi väikesed lapsed tulevad ja tantsivad. See laul oli tõeline hitt ja ma hoian talle pöialt, et ta teeks ka järgmistel aastatel head muusikat. Tänapäeva noored on palju targemad ja avatumad ning näevad maailma hoopis teistmoodi. Neid tuleb kuulata ja nendelt tuleb õppida. Parim lahendus on see, et mõlemad generatsioonid peaksid üksteiselt õppima,» rääkis ta.

Tambet Ind ja Marko Kaljuveer FOTO: Raadio Elmar

4. Tõnis Mägi «Make up»

«Nii kaua kui ma mäletan, on Tõnis Mägi alati minu suur lemmik olnud. Ta alustas oma lavakarjääri ju väga noorelt. Koos Joala, Linna, Grapsi ja Pihlapiga on nad tugevad tegijad ja suunanäitajad olnud Eesti levimuusikas. Tõnis Mägil on olnud nii palju laule, et lihtsalt ei tea, mida valida. Valisin konkreetse loo, sest ka see on mind kõnetanud, seal on ajastu hõngu ja hinge sees. Naised on mõjutanud tervet ühiskonda, see oli omal ajal märgiline laul,» lausus Kaljuveer.

5. Smilers «Käime katuseid mööda»

«Hendrik Sal-Saller on oma Smilersi lugudega ära tabanud õiget rütmi ja nooti. Nad teavad, kuidas hinge pugeda ja rahvale on see ka meeldinud, mulle samamoodi,» rääkis mees.

6. Ivo Linna «Kuuskümmend viis»

Mulle Ivo Linna artistina väga meeldib, inimesena on ta ka hästi mõnus. Ka minul on suvekodu Muhus, Koguvas ja Ivo Linna ei ela sealt kaugel. Väga harva oleme ka praami peal kokku saanud. Laulu valisin ma ka selle järgi välja, et «...kui Virtsu meid viis rong, siis oli aasta kuuskümmend viis», ma ise olen sündinud aastal 1964. See laul räägib enamvähem minu ajast. Ivo Linna on ikkagi legend,» rääkis Kaljuveer.

7. Dagö «Isaga draakonil»