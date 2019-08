Andres Kull: meie missioon on tuua lapsed omakeelse kvaliteetmeedia juurde

Septembri algusest hakkab ilmuma uus ajaleht, mis suunatud spetsiaalselt nooremale lugejaskonnale. «See on nädalaleht, mis hakkab kandma nime «Postimees Juunior». Leht hakkab ilmuma kolmapäeviti ja on ettetellitav alates 4. septembrist. Loomulikult saab leht olema ka üksikmüügis, nagu mistahes teine ajaleht,» sõnas Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull.

«Konkreetse ajalehe kontseptsioon on pärit Norrast ja selle analoogi asutas Norra suurim päevaleht Aftenposten. Selle projekti eesmärk pole teha teismelistele suunatud pop-väljaannet, vaid pigem ajalehte, mis on tõsiselt võetav ajaleht lastele. See räägib nendel samadel teemadel, nagu räägib päris ajaleht, kuid räägib seda lastele arusaadavamas keeles ja lihtsamal moel. Sellegipoolest on teemade ring täpselt sama lai ja käsitlus sama kvaliteetne, nagu mistahes tõsisel ajakirjandusväljaandel,» täpsustas Kull.

Päevalehe «Postimees Juunior» panevad kokku täiskasvanud, küll aga tehakse kaastöid lastega. «Ajalehes saab olema rubriik, kus suurt intervjuud teevad just lapsed ise, kuid teevad seda väljaõppinud täiskasvanute pilgu all. See ajaleht on suunatud tervele põhikooli astmele. Eesmärk on olla hariv, luua ajalehest ühenduslüli kooli hariduse ja tegelikkuse vahel. Tahame tuua välja paralleele päevasündmuste ja koolis õpitu vahel,» rääkis Kull ja lisas, et toimetus ootab siinkohal koostöövõimalusi ka Eesti koolidega.

«Väljaanne on täiesti reklaami vaba ehk me ei ürita kuidagi laste pealt teenida. See lisab usaldusväärsust ka ajalehe sisule. Ka Norras on see ajaleht reklaamist vaba ja neil läheb täna väga edukalt. Samalaadsed lehed on olemas täna ka Rootsis, Taanis ja olen kuulnud, et ka soomlaste Helsingin Sanomat plaanib analoogset lehte hakata välja andma,» lisas mees.

Kulli sõnul toimub sotsiaalmeedias täna üsna kontrollimatu meedia tarbimine. «Postimees Grupi toimetuste inimesed on täna üsna mures noorte meediaharjumuste pärast, need ei ole meie jaoks just kõige paljulubavamad. Meie arust on sotsiaalmeedia võtmas juba funktsioone, mille jaoks ta alguses ei olnud mõeldud. Seal leviv informatsioon pole alati päris adekvaatne, mõnikord isegi tendentslik või pahatahtlik. Meie missioon on tuua lapsed omakeelse meedia juurde ja õpetada neid meediat tarbima,» täpsustas Kull.

Kuigi uus nädalaleht saab olema suunatud sisu poolest noortele, on Norra kontseptsiooni järgi esimeseks sihtgrupiks vanemad ja vanavanemad. «Meil polegi selliseid illusioone, et laps ohverdab ise oma taskuraha lehe tellimiseks. Ikkagi vanemad on need, kes soovivad oma lapsele head ja tahavad, et nende lapsest saaks tark, arukas ja aktiivne ühiskonna liige. Seega just vanemate ja vanavanemate poolt tekkiv huvi on meie jaoks täna primaarne,» rääkis Kull.

Kuula täispikka intervjuud SIIT: