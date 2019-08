Elmari muusikauudised

Elina Borni uus laul maalib pildi augustikuisest varahommikust

Elina Borni uus singel «Kordumatu» kirjutati juunis toimunud Universal Musicu laulukirjutamislaagris Downtown Studios. Muusika autoriteks on Elina Born, Gevin Niglas, Karl Killing, Kristel Aaslaid ning Kim Wennerström, kes oli ka loo produtsent. «Kordumatu» sõnad sündisid Elina ja Kristeli sulest.

Elina Born kommenteerib laulu sündi nii: «Kirjutasin «Kordumatu» koostöös andekate Eesti muusikutega armsas väikeses stuudioruumis laulukirjutamislaagris. Tahtsime, et sõnum oleks selge ja lihtne, et inimesed, kes seda lugu kuulavad, saaks sellega samastuda. Ehk aitab see lugu natukene pikendada suve, mis kipub meil siin tihti lühikeseks jääma.

Maalisime kujuteldava pildi augustikuisest varahommikust kuskil maal, heinapallide vahel, kuskil taamal seismas küün, rohul kastehein ja taevast tõusmas päike. Hetk kallimaga, jagades tunnet, mida kohtab ainult korra elus ning kuidas vahel pole üleliigseid sõnu vaja, et teineteist mõista.»

Ilmunud on The Swingersi debüütalbum

Kümme aastat tegutsenud ja üle tuhande kontserdi andnud ansambel The Swingers andis välja omanimelise debüütalbumi

Helikandjal leidub viisteist laulu, nende seas sel aastal Eesti Laulu finaali jõudnud «High Heels in the Neighbourhood», aktuaalne singel «Meie Siesta» ja välismaise hittloo «Despacito» kaver.



Recovery avaldas laulu «Kättesaamatu»

90ndate stiilis tantsumuusikat viljelev Recovery avaldas kaveri ansambli 2 Brothers on the 4th Floor laulust «Dreams». Seekord ühines Recoveryga Kaisa Virgebau, kes laulis sisse laulu refrääni.

Eesti keelse teksti tegid: Priedrich Lõvisüda, Ketlin Aun ja Marek Rosenberg. Viimase lihvi andis loole LennyLaVida.

Laulu muusikavideo filmiti ERMis 90ndate näituse ruumides ning osaliselt ka Raadi lennuväljal.



Tallinnas tegutsev ansambel Põhjatuul avaldas tantsuloo «Teine mina»

Ansambli Põhjatuul liikmed teevad muusikat puhtast rõõmust, töötades igapäevaselt põhiliselt IT ja disaini valdkonnas.

Ansambel on varasemalt avaldanud ühe omaloomingulise laulu, mis kannab pealkirja «Kadunud ajad».

Põhjatuul käis suvel stuudios ja sai valmis värske pala pealkirjaga «Teine mina». Laulu sõnade ja muusika autor on Raido Haas.

Ansamblisse kuuluvad: Marcus Pertel, Tanel Rebane, Mart Verevmägi, Rein Rebane, Triin Samuel ja Kristiina Valdman.



Ansamblil Muster ilmub lühialbum

Rokkansambel Muster tuli mõned päevad tagasi välja looga «Must peegel». Laul on pärit nende uuelt lühialbumilt, mille esitluskontsert toimub 5. septembril klubis Laev.

Esitluspeol lubab Muster näidata ka kogu salvestusprotsessi köögipoolt koos vahetute ning ilustamata kaadritega. Lisaks saavad kõik osalejad näha nende loo «Hei» muusikavideot enne, kui kogu ülejäänud maailm seda näeb.

Muster on 2015. aastal loodud eestikeelne rokkbänd, kuhu kuuluvad Erik Mikussaar (kitarr, taustavokaal), Kert Laur (trummid), Uku Haasma (bass, taustavokaal) ja Mait Mikussaar (vokaal, kitarr). Bänd osales 2018. aastal Noortebändi konkursil, kus jõuti välja finaali ning korjati sealt kolm eriauhinda, sealhulgas ka publiku lemmiku auhind. Ansambli Muster esimene lühialbum ilmub septembris.



C-Jam ja Mikk Kaasik avaldasid oma tõlgenduse Gary Moore'i hitist

C-Jam & Mikk Kaasik avaldasid järjekordse singli suvel ilmunud uuelt albumilt «Turbo Lover». «Over the Hills and Far Away» on instrumentaalne uusversioon Gary Moore 1987. aasta superhitist. Loo produtseerisid Ott Evestus ja Pärt Tarvas. Mixi ja masteri tegi ning taustad programmeeris Ott Evestus.

Ansamblisse C-Jam kuuluvad: Pärt Tarvas, Levi-Danel Mägila, Margus Uus ja Tõnu Jõesaar.



Sunlight avaldas loo «Ma loodan»

Ansambel Sunlight andis välja järjekordse singli. Uue loo pealkirjaks on «Ma loodan» ning tegu on kaveriga vene lauljatari Natali loost «Volodja». Oma Facebooki lehel kirjutab ansambel, et lootus peab olema, lootus aitab meid edasi ka kõige raskemal hetkel.

Bändi kuuluvad solist Kristo Poka, klahvpillimängija Kristjan Reinvee, Lauri Hermann, kitarrist Kalmer Neidla ning trummar Sven Schmeiman.