Synne Valtri: see suvi on olnud mulle väga eriline!

Synne Valtri tunnistas raadio Elmar otse-eetris, et peagi lõppev suvi oli tema jaoks eriline ja jääb meelde teistmoodi, kui viimaste aastate suved. «Nii palju ilusaid, vabu ja päikeselisi päevi ei ole mul vist varem olnudki, eriti kui pidada silmas aktiivset bändi aega, mis on hõlmanud viimased viis kuni kuus aastat minu elust. Eelmistel aastatel on olnud rohkem töö kui kodu, sel aastal oli vastupidi,» rõõmustas Synne Valtri.

«Inimesed näevad minu neid tegemisi, mis ma teen väljaspool kodu, ehk siis see, mida ma jagan läbi Instagrami või Facebooki konto. Kodus olles ma postitusi väga ei tee. Kui te näete, et sotsiaalmeedias on vaikus, siis järelikult ma puhkan. Pean tunnistama, et postitamise mõttes olen ma suhteliselt laisk. Mulle on küll soovitatud, et peaksin olema aktiivsem selles osas, kuid ma ei taha inimesi oma postitustega ära väsitada. Mõnus on tempo on minu arvates parem,» jagas Valtri oma mõtteid oma sotsiaalmeedia kontode teemadel.

Valtri jagas raadiole Elmar, et esineb 24. augustil Põlva Intsikurmu lauluväljakul üritusel, mis kannab nime «Eesti Rahva pidu». Üles astuvad Eesti parimad bändid ja artistid, teiste hulgas näiteks ka harva avalikkuse ees esinev Ummamuudu. «Olin ka eelmisel aastal seal kohapeal. Intsikurmu on selline müstiline koht, kuhu lihtsalt Eesti inimesed tulevad kokku, sest seal on alati head peod! Mullu juhtisin seda üritust koos Kalle Sepaga, ehk siis teeme seda ka seekord. Üles astuvad Eesti ansamblid, üks parem kui teine,» rääkis Valtri.

«Ma ise tunnen end ükskõik kus laval väga hästi! Ma ei karda lava ning publik on minu jaoks pigem sütitav faktor, kui hirmuallikas. Kui ma tean, et ma pean lavale minema, siis mul on garanteeritud hea tuju ja energiatase on maksimumi peal. Mulle tohutult meeldib see, mis ma teen ja ma loodan, et inimestele meeldib ka seda vaadata,» lisas laulja.

Synne Valtri raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Valtri rääkis ka oma bändi uuest singlist, mis kannab nime «Jälle siin». Loole on ilmunud ka värske videomaterjal, milles teeb tantsijana kaasa ka Valtri tütar. «Minu lemmikud on lood, mis sütitavad ja teevad hea tuju! Loo autor on Vahur Valgmaa. Ta on aastaid elanud Eestist eemal ja on tegelikult väga paljude tuntud lugude autor. Ta on omal ajal kirjutanud laule nii Nexusele kui Koit Toomele. Ta on suurepärane helilooja, kuid väga tagasihoidlik inimesena,» avaldas Valtri.