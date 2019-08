Jalmar Vabarna: Treski lõpupidu saab olema viimase peo vääriline!

«Viimane hooaeg Treski küünis on olnud pigem tegemine ja lusti on olnud vähem, seetõttu tunnen, et on aeg panna asi pausile. Lõppkokkuvõttes see ei ole olnud mingi äriprojekt, see on olnud kogukonnale heategemine ja mõnus ajaveetmine. Me tahame Treski küüni tegemistega jätkata, kuid jooksvalt otsustame, kas teeme seda siis aasta või kahe pärast,» rääkis Vabarna.

Vabarna sõnul on tal Treski talus plaanis suuremad ümberkorraldused. «Maaharimine on talupidamise juures kõige ettearvamatum asi, ei oska öelda, mis sealt välja tuleb. Meil on tegelikult seal kasutut põllumaad, mida tahaks telkla- või festivalialaks kokku panna,» avaldas ta.

Treski küünis on kultuuriüritusi korraldatud ligi neli hooaega. «Esimesel hooajal oli kavas küll ainult kolm kontserti, kuid algus oli seegi. Sel hooajal on kohe ees meie viies muusikasündmus. Meil on väike saal ja piletirahaga seal ainuüksi toime ei tule. Kuna me toetusi nii palju ei saanud, siis ei jäänud muud üle, kui programmi vähendada,» lausus Vabarna.

Laupäeval 24. augustil esinevad küünis ansamblid Kukerpillid ning Kirju. «Kukerpillid muidugi tutvustamist ei vaja. Ansambel Kirju ridadesse kuuluvad kolm viiuldajat Pärnumaalt, kes mängivad folki ja on tegutsenud päris mitu aastat. Noored Pärnu neiud tasakaalustavad hästi programmi, arvestades, et Kukerpillide poolt on laval vanahärrad,» muigas Vabarna.

Kontserdipaiga väravad avatakse kell 19.00 ja programm algab kell 20.00. «Kell 20.00 alustab ansambel Kirju ja kell 21.00 tulevad Kukerpilli liikmed lavale. Esinejate poolt jagub muusikat jagub südaööni. Siis läheb juba küüni disko peale üle. Kes tahavad, saavad oma telkide või matkaautodega ööseks jääda. Teeme selle ürituse viimase peo vääriliseks! Teadupärast, peo teeb ikkagi rahvas ise, seega ma loodan, et kõik tulevad hea tujuga,» sõnas Vabarna.