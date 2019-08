Elina Born rääkis raadioeetris, mida ta teeks suurema summa rahaga

Saatejuht Lauri Hermann uuris hommikuprogrammis, millist kordumatut unistust sooviks Elina Born realiseerida, kui tal oleks võimalik kulutada suurem summa raha. «Hommikul on see päris põnev mõtteaine, nii palju asju on, mida tahaks. Kõigepealt ma üritaks seda raha mitte ära raisata. Kuid võibolla ma ostaks endale maja, kaugele metsa sisse,» rääkis Elina Born.

Born rääkis raadioeetris sellest, et pidi hommikuprogrammi tarbeks ärkama kell viis hommikul. «Pean tunnistama, et ma pole üldse hommikuinimene. Kusjuures kell viis pole minu jaoks ka hommik, see on pigem öö. Kui on vaja kolme kuu jooksul üks kord vara ärgata, siis ma muidugi teen seda ja vean ennast kohale. Mul oli telefonis lausa kolm äratust pandud ootele. Lisaks palusin ka oma elukaaslast, et pangu tema ka äratus, kui juhuslikult öösel peaks midagi mu telefoniga juhtuma,» muigas Born.

Lauljatar rääkis hommikuprogrammi kuulajatele, kuidas ta end vormis ja esinduslikuna hoiab. «Ma ise kasutan lihtsalt palju meiki, vahepeal rohkem, vahepeal vähem. See petab päris hästi ära. Kuid üldiselt rääkides, ma arvan seda, et välimuse põhjal ei saagi väga inimest hinnata. Loomulikult, see on esimene asi, mida me kõik näeme, kuid minu enda jaoks muutub inimene sümpaatseks siis, kui saan tundma tema iseloomu. Kui tal on huumorimeel paigas ja temaga on hea olla, siis välimus on tegelikult täiesti teisejärguline,» avaldas Born.

Lauljatar rääkis ka oma tänavuse suve tegemistest ja kogemustest. «Olen jõudnud palju puhata ja samas ka esinemas käia. Pean tunnistama, et eraüritusi on vist isegi rohkem olnud. Toredaid suviseid päevi on olnud väga palju. Üks meeldejäävaim sündmus oli just hiljuti. Nimelt, meil on sõpradega tavaks käia suve jooksul paari päeva pikkuse reisil Võrus. Ööbime seal seltskonnaga sõbra vanemate juures, saame maja hoovis olla, käime ujumas ja sõidame ka Rõugesse. Sellist ühisreisi oleme ette võtnud juba neli aastat ja on olnud alati väga tore kogemus. Lisaks olen ka laule kirjutanud, kuid neid eelkõige oma tarbeks. Nüüd ootan, mis see sügis toob,» rääkis ta.

Muusik rääkis ka oma uuest singlist, mis kannab pealkirja «Kordumatu». «Kui te kuulete seda laulu, siis saate juba sõnade põhjal üsna otse aru, mis sündmusega tegu. See kirjeldab mõnusat suveööd ja hetki oma armsamaga, see on armas laul. Tegime selle loo paar kuud tagasi laulukirjutajate laagris. Meil oli väga tore tiim! Sinna kuulus näiteks Kristel Aaslaid, kellega koos tegime laulule sõnad. Seal oli ka üks Rootsi produtsent, kes tegi varasemalt ka laulu «Jagatud saladus». Ülejäänud tiimi liikmeteks olid kaks toredat noormeest ansamblist «okeiokei»,» täpsustas Born.

Kuula täispikka intervjuud SIIT: