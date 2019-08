Anti Saarepuu: mulle on öeldud, et sündisin suusad jalas

3. White Label «Kõikide laps»

«See ansambel tuligi koos selle looga. Mul oli kunagi tore naabrimees, kellega olime väga head sõbrad. Meil oli päris tihti aega koos istuda ning jagasime teineteisele oma muresid ja rõõme. Ükskord sõitsime autoga ja kuulsime esimest korda seda lugu. Jäime mõlemad hetkega täiesti vait, kuulasime loo lõpuni ja pärast seda kuulasime seda lugu ikka ja jälle. Naabrimees lahkus meie hulgast liiga vara. Seda kurba lugu kuulates tulevad mulle meelde tegelikult head emotsioonid, mida jagasime oma hea sõbraga,» rääkis mees.

4. Sõpruse puiestee «1905»

«See lugu ilmus minu muusikavalikusse juba see loo algusest saati. See sõnum on spordiga seotud ja maandab pingeid väga hästi. Ma ei oskagi seletada, miks ma seda lugu nii palju kuulan. Võin öelda, et kuulan seda mõnikord kuni neli korda järjest! Seda lugu kuulates läheb enesetunne heaks,» avaldas Saarepuu.

5. Terminaator «Juulikuu lumi»

«Terminaator on Eesti üks parimaid rockbände üldse! Jaagup Kreem oskab kõike teha! Ta oskab rokkida ja oskab ka väga rahulikult laulda, seda isegi ühe loo jooksul. Kreem on samamoodi, väga andekas muusik. Terminaatorist ei saanud ma noorusajal üle ega ümber, ei saa ka nüüd. Ma ei kujutaks seda bändi ilma Kreemita ette, ei ole varianti, et keegi teine mängiks nii hästi välja. See konkreetne lugu on minu jaoks taaskord talve ja suusatamisega seotud. Laulul on ka väga head sõnad. See on taas lugu, mille puhul ei piisa ühekordsest kuulamisest,» sõnas mees.

6. Cool D ja Windy Beach «Suveaeg 2.0»

«Cool D'l on väga palju häid lugusid. Mulle meeldib see lugu, sest siin pole kasutatud teatud sõnavara. Minu sügav kummardus artistile, et ta on teinud nii vinge loo ilma roppusi kasutamata. See on täiega chill lugu. Istud sõpradega, paned loo peale ja lihtsalt naudid. Windy Beach annab ka hea sound'i juurde. See on üks tõeline suveõhtu lugu,» lisas Saarepuu.

7. Hannah «Veelkord»

«Mulle meeldivad tema ballaadid, neid võibki kuulama jääda. Ta võtab ja veab sind kaasa oma muusikaga. Selle loo puhul meeldivad mulle sõnad ja see, kuidas Hannah oskab neid edasi anda. See on erakordne lugu, mida lihtsalt tahad kuulata. See on minu omaette olemise lugu,» rääkis Saarepuu.

8. Chalice «Minu inimesed»

«Minu inimesed jäävad minu perekonda sisse. Oma peret ma väga hoian. Mulle on tähtsad minu enda lapsed ja ka ristilapsed. Samamoodi ka õe ja venna lapsed. Nad kõik on minu jaoks tähtsad, just need ongi minu inimesed. Artist Chalice on super sõnade seadja. Ta alustab ühest mõttest ja sa kunagi ei tea, kuhu ta jõuda võib. See on kindlasti tugev omadus ja andekus. Kellel siis mis, mõni oskab hästi suusatada, teine on hea füüsik, kolmas on hea sõnade seadja,» tunnistas mees.

9. Shanon «Jäätunud jäljed»

«Shanon on mu lemmik ansambel. Lugude seast oli raske valikut teha, kõik nende laulud on head. Tahtsin siia panna ka loo «Varbad liivas», kuid jäi valikusse ikkagi «Jäätunud jäljed». See on Shanoni vanem lugu. Kuid kõige olulisem on see, et see bänd mulle meeldib ja see on ansamblitest number üks minu jaoks,» rääkis Saarepuu.

10. Nublu «Muusikakool»

«Nublu tuli siia Eesti muusikamaastikule ja vallutas kõigi südamed. Kaasa arvatud minu, mu vanaema, ema ja isa. Isegi mu lapsed kuulavad. See näitab seda, et ta läheb nii paljudele inimestele korda. Kõik teavad teda kui väga head muusika tegijat. Aga see lugu - ma ei saa ümber nendest sõnadest. See lugu tõmbab täiega käima! Nublu ees kummardus, et ta saab hakkama põhimõtteliselt ilma roppusteta, nii, et anna ainult minna,» tõi Saarepuu välja nublu kohta.

