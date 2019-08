Raadio Elmar eetris stardib lastesaade, mille üks saatejuhtidest on Oliver Kõvask!

«Mõte tekitada Elmarisse saade, mida juhivad lapsed on minu peas tiksunud juba päris pikalt, aga ei ole siiani olnud seda voh-tunnet, et nüüd on õige aeg. Meie ümber on palju vahvaid, avatud, lõbusaid ja taibukaid lapsi ning miks mitte pakkuda lastele võimalust juhtida saadet Eesti ühes kuulatavaimas raadiojaamas. Lapsed räägivad endile olulistel teemadel ja teevad seda neile omaselt, ausal moel. Olen siiralt õnnelik, et Emili, Gustav ja Oliver olid koheselt nõus kampa tulema,» sõnas raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik.