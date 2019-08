Äsja valitud «Teen Mister Estonia» räägib vabalt nelja keelt ja on mitmekordne Euroopa meister karates

Eestis toimuvad noortele suunatud talendivõistlused juba aastaid. Tänavu augustikuus krooniti Teen Mister Estoniaks neljateistkümne aastane noormees Reinhard Rebane.

Rebane on osalenud mitmetel talendivõistlustel juba alates varajasest lapsepõlvest. Tema emakeel on eesti keel, kuid ta räägib ka hispaania, vene ja inglise keelt. Muuhulgas on noormees musikaalne, mängides klaverit, kitarri ning trompetit. «Mulle meeldib ka tantsida, laulda ning tegelen palju karatega. Olen oma vanusegrupis mitmekordne Euroopa meister karates. Armastan tegelikult väga sporti, tegelen palju füüsiliste aladega,» sõnas Rebane.

Rebane rääkis intervjuus, et ta on misteri võistlustel käinud juba väikesest saati, esimese võidu sai ta kaheksa aastaselt. «Talendivõistlustel hinnatakse osalejate talendikust, kuid oluline on ka osavõtjate graatsilisus ja elegantsus. Mister peab teadma, kuidas käituda ja suhelda teistega. Hinnatakse ka sisemist ilu,» sõnas Rebane.

Noormehe ema Olga võrdleb tänapäeva poiste talendivõistluseid kunagiste rüütlite mõõduvõtmistega. «See misteri võistluse haare sarnaneb tõesti rüütli kasvatusele, mulle endale meeldib seda nii nimetada. Üks kena noormees peaks oskama erinevaid asju. Ta peab olema sportlik ja viisakas. Ta peaks oskama tantsida ehk ta ei tohiks ära ehmatada, kui tal on vaja aeglast valssi tantsida, sammud peaksid ikka selged olema. Musitseerimine käib muidugi asja juurde. Mitmekülgsus on see, mis teeb inimesest kauni ja intelligentse inimese,» sõnas poisi ema Olga.

Poisi ema sõnul pakuvad mitmekesised oskused suuremaid valikuvõimalusi ka tulevikus. «Ta saab tulevikus ise otsustada, mis on tema õige suund. Võibolla ta tahab olla keelte tõlk või näiteks laulja. Mida rohkem ta oskab, seda rohkem saab tulevikus ise valida. Kui ta valib ühe eriala, siis teine saab olla ka hobi mõttes kõrval. Mina ei näe selles paha,» sõnas ema.

«Lapse kasvatamisel kindlat retsepti pole. Last tuleb vaadata maast madalast, jälgida tema huvisid ja kindlasti ei tohiks talle öelda, et tema valik pole õige. Kui mu laps tahtis aastaid tagasi balletti tantsida, siis paljud mu sõbrannad ütlesid, et «poiss ja ballett, milleks sellist asja vaja on?». Meie viisime ikka poisi trenni ja ta tantsis senikaua, kuni tal endal isu täis sai. Ta sai oma treeningute eest väga hea rühi ja painde, minu hinnangul ei läinud ka ballett sugugi vett vedama. Peab kuulama oma last, ühegi ala kohta ei tohiks öelda midagi halvasti,» rääkis ema Olga.

«Praegu on mul plaan lõpetada oma kool ja minna õppima edasi ülikooli. Tulevikus tahan saada juristiks, ma pean lugu korrast ja õiglusest,» sõnas hetkel Pärnumaal elav Teen Mister Estonia.

Lauri Hermann ja Teen Mister of Estonia Reinhard Rebane FOTO: Raadio Elmar

Kuula intervjuud SIIT: