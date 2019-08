Urmas Klaas: tartlased peavad kõige tähtsamaks oma puhast elukeskkonda

Klaasi poolt läbi viidud eksperiment nägi ette seda, et ta pidi nädala aja vältel liikuma võimalusel ilma mootorsõidukita, perioodi sisse jäi nii töö- kui ka puhkepäevi. «See periood kestis 1. augustist kuni 8. augustini. Ma kasutasin nendel päevadel kõiki võimalikke liikumisvahendeid. Teadlikult muidugi, kasutasin mootorsõidukit võimalikult vähe aga ma ei tulnud toime. Tartu on küll kompaktne linn, ka juba tervise huvides peaksime liikuma palju jalgsi ja jalgrattaga. Kuid tõde on see, et ilma ühistranspordita ja isikliku autota ma toime ei tule. Tööasju ma ajan küll Tartu linnas nii, et ma käin võimalikult palju jalgsi ja sõidan ka jalgrattaga. Kuid ma tahtsin käia ka oma maakodus, mis asub viiekümne kilomeetri kaugusel Tartust, sinna oli lihtsam minna autoga, kui jalgrattaga. Kui sul on vaja midagi või kedagi ka kaasa võtta, siis on auto sellisel juhul kahtlemata vajalik,» lisas Klaas.

Tartu on Klaasi sõnul tõmbekeskus. «Siia tullakse tööle ja poodi, huviringi või arsti juurde. Need, kes elavad linna vahetus läheduses, ka nemad peaksid saama liikuda linnale lähemale nii, et auto saaks koju jätta. Meie jõupingutused on täna just sellele ka suunatud. Oleme selle raames linna bussiliiklust oluliselt tihendanud,» sõnas linnapea.

Teadlane Piia Post tõi välja nüansse, kuidas Tartu linnas oleks võimalik veelgi enam puhast õhtu nautida. «Me peaksime siin niinimetatud kausis võimalikult vähe saastama. Külm talvehommik on kõige suurema saasteastmega, siis on atmosfääri kihistus selline. Külmemad õhukihid on allpool ja soojemad pealpool ning atmosfäär lihtsalt ei segune läbi. Ehk kõik saaste, mis maapinnalt lahkub, jääb kinni väga õhukesse aluspinna lähedasse kihti. Üks saasteallikas on loomulikult transport. Teine koht on ahiküttega piirkonnad, kus on valdavalt vanad majad. Ehk siis Karlova ja Riia tänava äärne piirkond. Seal on suitsu küllalkti palju,» rääkis Post.

Post rääkis kogu Eestimaa õhusaaste olukorrast ka tervikpildina. «Tuleb mõelda, kus on peamised saasteallikad. Kogu Ida-Virumaa põlevkivi energiatööstusega seotud saaste on suur. Seal on õhk suhteliselt saastatud, ehkki viimastel aastakümnetel oluliselt paranenud. Teatud saasteained kanduvad ka kaugleviga. Kuna meil on valdavalt läänetuuled, siis lääne poolt tulev saaste on valdav. Lääne poolt on põhiliselt Euroopa meil, kus õhukvaliteediga väga suuri probleeme ei ole. Seega kaugsaaste on oluliselt vähenenud. Samas, kui tuul pöördub ja see tuleb suunaga kirdest või kagust, siis saaste on palju tugevam,» lisas Post.

Posti sõnul näitavad erinevad õhu läbipaistvuse uuringud, et alates üheksakümnendatest on õhk palju läbipaistvamaks muutunud. «Seda mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas, see aga ei kehti Aasia kohta,» lisas Post.

«Ma leian, et planeet Maa tahaks meile öelda sellise inimliku tõe, mida ma arvan, et me paljud ütleme ka isendile. Ehk, ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Väga valus on vaadata praegu nendel miljonitel hektaritel toimuvaid metsatulekahjusid, mis on Siberis, Kanadas või Gröönimaal. Valus on mõelda, et inimesed kasutavad massiliselt kilekotte ja neid õhukese mullakihi alla peidavad või põletavad. See on see koht, kus me elame ja kus me tahame, et ka meie järeltulijad elavad. Täna me näeme, kui õrn see tasakaal on. Ära tee emakesele Maale seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks,» sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Kuula täispikka intervjuud SIIT: