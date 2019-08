Haridusminister Mailis Reps meenutas, milline õpilane ta ise kooliajal oli

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, mida ta algava õppeaasta puhul koolirahvale soovib. «Minu jaoks tähendab koolirahvas kõiki inimesi, sest me kõik õpime terve elu! Minu soov teile oleks, et leidke endale uuel õppeaastal üks uus asi, mida te tahate sel aastal selgeks õppida. Kes tahab õppida ikebaanat, kes rahulikku hingamist, kuid miks mitte ka mõni haridust tõstev kursus endale otsida,» rääkis minister Reps.

Minister tõi välja, milline õpilane ta ise omal ajal oli. «Ma olin küllaltki igav õpilane, tahtsin, et kõik hinded oleksid viied ja see mul ka suuresti õnnestus. Gümnaasium oli küll natuke teine aeg. Siis tulid juba uued huvid, sõbrad ja suur armastus. Põhikooli ulatuses lõpetasin aga väga heade hinnetega,» meenutas Reps.

«Minu lemmik õppeaine oli keemia. Mul oli suurepärane õpetaja ja ma pean ütlema seda, et lemmikained tulevadki pigem õpetajate järgi. Minu keemia õpetaja oli selline, kes suutis teha aine hästi selgeks. Esimene liigutus oli see, et ta käskis meil kõik õpikud raamatukokku tagasi viia ja ta õpetas meile ainult tahvli, kriidi ja katseklaasiga! Ta tegi meeletult katseid. Ütleme nii, et iga tund näitas ta midagi päriselt ette,» kirjeldas Reps oma kooliaja lemmiktundi.

Reps tõi välja, milline on tema hinnangul hea õpetaja. «Hea õpetaja on see, keda me tagantjärgi meenutame, ehk mõistame, kuidas ta muutis mu elu või märkas mind. Õpetaja on teinekord isegi palju enam, kui lapsevanem. Ta märkab, mis on see sinu edu elamus. Ta näeb, mis sul päriselt silmad särama paneb. Igas lapses on olemas see tugevus, mida oleks vaja toetada. Seda isegi siis, kui sul on tunne, et koolis pole mitte ühtegi positiivset kogemust. Hoiame pöialt, et sul saab kooliteel olema see päris õpetaja, kes avastab sinu tugevusi ja andeid,» lisas minister.

Minister tõi välja Eesti koolisüsteemi tugevamaid alustalasid. «Esiteks, meil on suurepärane lasteaed, me tihti unustame ära, et see on koolisüsteemi esimene aste. Meie laste õpetajad on lasteaedades väga kõrgelt haritud ja erakordselt tublid. See alus, mis seal pannakse, on väga oluline. Teiseks, meie koolides on tööl palju fantastilisi inimesi. Murekoht on aga see, et mõni maapiirkonna kool on jäänud ikka väga väikeseks,» rääkis Reps.

Lauri Hermann, Mailis Reps ja Kristiina Kraus raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Reps rääkis ka koolides läbiviidavast keelekümblusest. «Ma usun sellesse, et edu oleneb sellest, kui hästi tuleb kogukond siin kaasa. Kahe aineõpetaja mõte on see, et üleminek eestikeelse õppe peale oleks palju kiirem. Huvi on küll hetkel meeletult positiivne,» lisas ta.