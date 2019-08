Elmari muusikauudised

Lühialbumile tuleb kuus Johanna endakirjutatud lugu ning neiu sõnul on tegemist indie-pop-folk stiilis kogumikuga. Kaasa teevad mitmed muusikud, kes on Johanna omaloomingu sidunud originaalpillidel mängitud seadetega, seal hulgas kuuleb plaadil akordionit, kontrabassi, viiuleid. Vastutav produtsent on Jaanus Saks ning kogu loometöö toimub Telliskivis, RoundSound stuudios koos Keijo Koppeliga. Carol Suurevälja avaldas popbluusiliku ballaadi

Carol Suurevälja on valmis saanud popbluusiliku ballaadi. Laul pealkirjaga «You» on lihtsa ülesehitusega lugu, mis räägib armunud inimese tunnetest ja mõtetest.

Karl Madis nentis, et tema jaoks enam olulisemat kontserti ei saagi olla, see võtab pika tee kokku. «Repertuaar on meeletult lai, nii et oleks võinud ka neli erinevat kontserti kokku panna, aga eks «Pärlipüüdjat» ja «Väikest poissi» tahetakse neil kõigil kuulda,» lisas laulja. Rokipalad on kavas alates 1980ndatest kuni tänapäevani välja, kõlavad Karavani hitid ja Karl Madise sooloprojekti lood.