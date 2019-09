Katrin Lust: kõik, kes tahavad mulle halba, on treeninud mind tugevaks

Saade «Kuuuurija» alustab täna uut hooaega ja saatejuht Katrin Lust rääkis raadio Elmar eetris, et sügishooaeg toob ekraanidele taaskord väga põnevat materjali. Lust tõi välja, et ta on ajakirjanikuna karastanud läbi erinevate raskete õppetundide ning ka uued saated on täis skandaalseid hetki. «Eks see alguses oli kõik raske mulle, kuid nüüd mulle tundub, et kõik need, kes tahavad mulle halba, on treeninud mind väga tugevaks! Nad pilluvad muudkui kaikaid mulle kodaratesse, et äkki ma kukun või libastun või minuga läheb halvasti. Aga tegelikult nad teevad seda, et mulle kasvab peale palju paksem nahk. Mulle tuleb nende olukordadega juurde tarkust, mõistust ja kavalust. Tegelikult ma pean kõiki neid vaenlasi siinkohal tänama, nad on teinud minust tugeva naisterahva,» sõnas Lust oma vastaste kohta.

Lust lisas, et läheb sel nädalal oma saatega «Kuuuurija» juba kaheksandasse hooaega. «Ma lähen uude hooaega väga tugevalt. Väga harva ma tunnen, et mõni artikkel teeb mulle liiga. Ma pigem loen kõike muigega ja lähen oma tegemistega edasi,» lausus ta hommikuprogrammile.

Lust rääkis, et samalaadset teadatuntud rütmi on oodata ka tema eesolevatest saadetest. «Veri, higi ja pisarad jõuavad minuni ikka koguaeg. Meil on väga palju häid lugusid tulemas sel sügisel. Ma satun pidevalt igasugustesse sekeldustesse, ehk ka sel hooajal on oodata palju action’it. Õnneks lugudest puudu ei tule, sest eestlaste lemmik vanasõna on ikka «hammas hamba vastu»,» lisas ta.

Lust on uuriva ajakirjanikuna tuntud selle poolest, et ta armastab oma lugudes välja tuua eriti skandaalseid momente ning paljudes asjaosalistes tekitab see pahapihti ebamugavust. «Minu käest on tihti küsitud, milline on siis see lugu, mis on kõige rohkem raputanud ning ma ei suuda eraldi ühtegi sellist seika välja tuua. Kui sa võtad ühe loo ette, siis sellega tegelemine on nii suur töö. Eemalt vaadates võib tunduda, et Lust puusa pealt küsib. Kuid tegelikult ma ütlen, need teemad on küllaltki keerulised ja see võtab meeletu aja, et neist üldse aru saada. Ma loodan, et ma olen oma vaataja parim lakmuspaber. Mul pole ühtegi sellist teemat, mis on teistest olulisem. Iga inimene, kes tuleb Kuuuurijasse, ta tuleb ju oma suurima murega. Siin lahterdada, kas üks on tähtsam kui teine, pole võimalik, kõik lood on olulised,» lisas Lust.